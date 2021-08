Tous les jeux qui devaient sortir en 2021 et qui ont été reportés en 2022

Si la pandémie n’a pas vraiment eu d’impact sur le calendrier des sorties en 2020, elle s’est surtout fait ressentir en 2021, avec des reports qui s’enchaînent toutes les semaines. C’est bien simple, on dirait que pas une semaine ne passe sans qu’un report soit annoncé. Une situation évidemment compréhensible, avec des reports qui permettent d’assurer la sécurité des développeurs et des artistes employés sur chaque projet, même si la pandémie n’est pas toujours la source de tous les retards.

Et si certains jeux parviennent à rester dans la fenêtre de sortie 2021, d’autres se voient être reportés à l’année prochaine, au grand désarroi des plus impatients. Puisque ces reports sont nombreux, et que l’on a parfois du mal à trier quels jeux sont reportés à l’année suivante et ceux qui ne le sont pas, nous vous dressons ici une liste des jeux attendus pour 2021, mais qui ne sortiront qu’en 2022, voire au-delà. Cette liste n’est pas exhaustive, et comprend avant tout les jeux qui sont très attendus.

Et pour rappel, n’oubliez pas que la plupart de ces reports sont liés à une situation exceptionnelle, et qu’il est grandement préférable de voir ces projets être repoussés que de mettre en danger la santé des personnes qui travaillent dessus.

Sorties du début d’année 2022

Rainbow Six Extraction

Editeur – Studio : Ubisoft – Ubisoft Montréal

: Ubisoft – Ubisoft Montréal Plateformes : PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series – Stadia

Entre l’annonce de sa date de sortie et l’annonce de son report, il s’est finalement déroulé très peu de temps. Alors que Rainbow Six Extraction venait annoncer son nouveau nom lors de l’Ubisoft Forward de cet E3 2021, mettant le nom de Rainbow Six Quarantine au placard, le titre a eu droit à un report en même temps qu’un autre titre d’Ubisoft, Riders Republic.

Ce dernier tient cependant toujours le cap sur 2021 avec une sortie programmée en octobre, tandis que Rainbow Six Extraction glisse au tout début de l’année 2022. Le titre sortira maintenant en janvier 2022, et ce report permettra aux équipes de peaufiner ce « AAA coopératif », comme ils aiment l’appeler.

Evil Dead: The Game

Editeur – Studio : Saber Interactive – Boss Team Games

: Saber Interactive – Boss Team Games Plateformes : PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series – Switch

Même s’il a récemment montré du gameplay, Evil Dead: The Game ne tiendra pas sa promesse qui était de sortir en 2021. On l’a appris très récemment, lorsque le studio a annoncé vouloir prendre plus de temps pour peaufiner l’expérience, notamment avec le mode solo.

On devra donc prendre notre mal en patience avant de revoir Bruce Campbell, mais bonne nouvelle, on sait déjà que le titre arrivera au tout début de l’année 2022, avec une sortie programmée pour le mois de février.

Ghostwire Tokyo

Editeur – Studio : Bethesda – Tango Gameworks

: Bethesda – Tango Gameworks Plateformes : PC – PS5

A l’instar de Deathloop, qui a lui aussi enchainé les reports mais qui sortira finalement en septembre, Ghostwire Tokyo est dans une situation bien particulière. Edité par Bethesda, qui s’est fait racheter par Microsoft, le jeu est prévu comme étant une exclusivité console Sony (il sortira aussi sur PC), tout comme le jeu d’Arkane.

Le titre s’est malheureusement peu montré ces derniers mois, et on ne croyait plus trop à une sortie pour cette fin d’année. Ce qui a été confirmé par le studio Tango Gameworks, qui préfère privilégier la santé de ses employés, à raison, en retardant le titre au début de l’année 2022, sans plus de précisions pour le moment.

Sifu

Studio : Sloclap

: Sloclap Plateformes : PC – PS4 – PS5

Parmi les jeux indépendants (et français) qui sont très attendus, Sifu se situe dans le haut du panier. Pendant des mois, le jeu d’action nerveux présentant des bagarres dynamiques n’a pas donné de nouvelles, avant de se présenter plusieurs fois au cours de l’été.

C’est lors de l’une de ces présentations que l’on a appris que l’on ne mettrait pas de coup de boule et d’uppercut dans des boites de nuit avant le début 2022, alors que le jeu avait initialement annoncé sa sortie pour 2021.

Stray

Editeur / Studio : Annapura Interactive – BlueTwelve Studios

: Annapura Interactive – BlueTwelve Studios Plateformes : PC – PS4 – PS5

Encore une fois, on évoque ici un jeu indépendant, et il est à nouveau français, cocorico. Stray nous fera incarner un mignon petit chat perdu dans une ville des plus étranges, où aucun humain ne réside et où les automates donnent un peu de « vie » à la cité.

Lui aussi était attendu pour la fin de l’année 2021, mais sa dernière apparition lors de la conférence Annapurna Interactive nous a confirmé que le jeu vise maintenant le début de l’année 2022. Au moins, ce report a été accompagné d’une bonne nouvelle, à savoir l’existence d’une version PS4 pour le jeu. On patientera donc un peu plus avant de ronronner devant ce Stray.

Diablo Immortal

Editeur – Studio : Blizzard – Blizzard / NetEase

: Blizzard – Blizzard / NetEase Plateformes : Android – iOS

Dans cette liste, Diablo Immortal est probablement l’un des projets qui a eu le droit au plus grand nombre de reports. Tout d’abord vu d’un très mauvais œil lors de son annonce, notamment à cause de la communication désastreuse autour du projet, avant d’être salué par celles et ceux qui ont pu essayer le jeu, le titre mobile de Blizzard a enchainé les retards, dont un nouveau a été annoncé il y a quelques jours seulement.

La pandémie n’est pas forcement mise en cause ici, puisque l’équipe précise que ce report est avant tout nécessaire pour améliorer le jeu suite aux retours des joueuses et joueurs qui ont pu essayer l’alpha. Avec les corrections à faire, et l’ambition du titre, on ne jouera pas à Diablo Immortal en 2021, mais durant la première moitié de l’année 2022.

King of Fighters XV

Studio : SNK

: SNK Plateformes : PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series

Seul jeu de combat sur la liste, ce qui est bien normal étant donné que le genre est peu prolifique en ce moment, King of Fighters XV a décidé de prendre un peu plus de temps que prévu. Là encore, la crise sanitaire en est la cause, et c’est souvent le cas pour les éditeurs et studios japonais, où la situation est plus compliquée dans leur pays.

Au moins, cela laisse le temps au jeu de nous présenter son casting qui est décidemment long comme le bras, avec des vidéos presque hebdomadaires. On se console comme on peut.

Sorties courant 2022

The Lord of the Rings: Gollum

Editeur – Studio : Nacon – Daedalic Entertainment

: Nacon – Daedalic Entertainment Plateformes : PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series – Switch

On ne peut pas dire que les jeux Seigneur des Anneaux soient monnaie courante de nos jours, si l’on met de côté les excellents Shadow of War ou Shadow of Mordor. Alors quand un jeu centré sur Gollum a été annoncé, cela en a intrigué plus d’un.

Avec son anti-héros si particulier et la volonté de se rapprocher avant tout de l’esthétique des livres plutôt que des films, The Lord of the Rings: Gollum a de quoi rendre curieux, même si ses premières images n’avaient pas fait l’unanimité, notamment à cause d’un retard technique. On peut donc espérer que ce report à l’année 2022 soit des plus bénéfiques pour le jeu.

Resident Evil Re:Verse

Studio : Capcom

: Capcom Plateformes : PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series – Stadia

Resident Evil Re:Verse est un cas particulier dans la liste, puisqu’il devait au départ être vendu en même temps que Resident Evil Village. Si celles et ceux qui possèdent le titre pourront toujours y jouer gratuitement, il faudra qu’ils patientent.

Après des bêtas qui ne se sont pas très bien passées, Capcom a décidé de reporter l’expérience multijoueur à 2022. Un choix étonnant pour un titre que l’on pensait être vendu comme un bonus, qui était là pour surfer sur la popularité du huitième épisode, et qui va maintenant se retrouver isolé en 2022. Espérons au moins que les problèmes pointés du doigts dans les bêtas soient corrigés grâce à ce retard.

Gran Turismo 7

Editeur – Studio : Sony – Polyphony Digital

: Sony – Polyphony Digital Plateformes : PS4 – PS5

On aurait tout d’abord pu penser que Gran Turismo 7 serait un jeu de lancement de la PS5, mais la simulation de courses arrivera finalement bien plus tard que prévu. Alors qu’on l’attendait aussi pour 2021 lorsqu’il a été annoncé, le départ a pris du retard.

Avec l’annonce d’une version PS4 alors qu’il était seulement prévu sur PS5 au départ, on se demande si cela n’a pas joué dans son report, mais on imagine que Polyphony Digital a souffert de la crise au même titre que les autres. On a désormais hâte de voir quand le jeu refera surface, et on espère que malgré sa sortie cross-gen, il permettra à la PS5 de montrer ce qu’elle a dans le ventre.

Digimon Survive

Editeur – Studio : Bandai Namco – Witchcraft

: Bandai Namco – Witchcraft Plateformes : PC – PS4 – Xbox One – Switch

Projet annoncé en 2018, Digimon Survive n’a cessé de nous donner rendez-vous d’une année à une autre pour subir un énième report en 2021, repoussant alors sa sortie pour la fin d’année 2022.

De quoi attrister les fans de la série Digimon, puisque ce projet promet une toute nouvelle sorte d’expérience pour la licence, avec de nouveaux héros et un contexte singulier. Mais l’attente sera encore longue pour le titre.

Gotham Knights

Editeur – Studio : Warner Bros Interactive – Warner Bros Game Montréal

: Warner Bros Interactive – Warner Bros Game Montréal Plateformes : PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series

Warner Bros Games s’est retrouvé au milieu d’une situation bien compliquée lors de la fusion entre Warner Bros et Discovery, qui laissait alors naitre des interrogations sur le destin des différents studios. On ne sait pas vraiment si cela a joué dans le report de Gotham Knights, qui a été décalé très tôt dans cette vague de reports, et qui a aussi mis en avant la crise sanitaire.

Le titre qui nous fait contrôler la Bat-Family, à l’exception d’un Batman décédé, n’a plus donné signe de vie depuis son annonce, d’où l’absence de surprise lorsque l’on a appris qu’il prenait du retard. On espère cependant l’apercevoir durant le prochain DC FanDome, prévu pour le 16 octobre prochain.

Hogwarts Legacy

Editeur – Studio : Warner Bros Interactive

: Warner Bros Interactive Plateformes : PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series

Hogwarts Legacy s’est retrouvé dans la même situation que Gotham Knights, et ce n’est pas pour rien que les annonces de report de ces deux jeux se soient faites si proches l’une de l’autre.

L’ambitieux jeu dans le monde de Harry Potter en a fait rêver plus d’un lors de son annonce, avec un premier trailer rempli de promesses. Depuis, le jeu a seulement fait parler pour ses soucis en interne et la distance que veut afficher l’équipe de développement avec J.K. Rowling, mais on a encore peu de détails sur le jeu en lui-même. Espérons tout de même le revoir cette année, ce qui n’est pas encore gagné.

Prince of Persia: Les Sables du Temps Remake

Editeur – Studio : Ubisoft – Ubisoft Pune

: Ubisoft – Ubisoft Pune Plateformes : PC – PS4 – Xbox One

Prince of Persia: Les Sables du Temps Remake n’a pas totalement convaincu lors de sa première apparition, la faute à une technique datée. Repoussé une première fois de quelques semaines, on espérait voir ce remake débarquer au mois de mars dernier, avant que celui-ci soit une nouvelle fois reporté.

Et si Ubisoft n’a pas communiqué de nouvelle date, l’éditeur a bien fait comprendre que le jeu ne sortirait pas en 2021. On se dirige donc vers un gros report d’un an pour le jeu, et logiquement pas plus, puisqu’il est toujours prévu pour cette année fiscale (qui se termine en mars 2022). Pour l’instant. On a en tout cas hâte de voir si des améliorations ont été effectuées durant ce laps de temps.

God of War 2

Editeur – Studio : Sony – Santa Monica Studio

: Sony – Santa Monica Studio Plateformes : PS4 – PS5

Lorsque que le prochain God of War (que l’on nomme entre nous Ragnarok) a annoncé une sortie en 2021, personne n’y croyait. Le titre n’avait montré aucune image, et le calendrier de PlayStation semblait déjà être bien bouché en 2021, notamment avec la sortie de Horizon Forbidden West (et on croise les doigts pour que celui-ci ne soit pas ajouté à cette liste, mais c’est pas gagné).

C’est donc sans grand étonnement que l’on a vu Sony annoncer que le jeu ne verrait pas le jour avant 2022, en plus de préciser qu’il serait finalement cross-gen. Là aussi, on se demande si cette dernière annonce n’est pas liée au report, mais Kratos peut bien prendre tout le temps qu’il veut si cette nouvelle aventure est aussi ambitieuse que la précédente.

Les jeux sans date de sortie

Crimson Desert

Studio : Pearl Abyss

: Pearl Abyss Plateformes : PC – Consoles (sans précision)

Probablement l’un des jeux les plus ambitieux de la liste grâce à son monde ouvert qui devrait être immense, Crimson Desert avait tapé dans l’œil de beaucoup de monde lorsqu’il avait présenté sa nouvelle version lors des derniers Game Awards. En passant de MMO à action-RPG solo avec des fonctionnalités de coopérations, le titre s’est adressé à un tout autre public friand de grandes épopées à la The Witcher 3 ou encore Dragon’s Dogma.

Il avait alors annoncé sa sortie pour cette année, mais même à l’époque, on y croyait guère. Face à la promesse visuelle et aux soucis que l’on pouvait déjà voir dans le trailer, on doutait que le jeu arrive cette année, et il aura fallu attendre des mois avant que le studio confirme qu’il avait besoin de plus de temps pour être à la hauteur de ses ambitions. Malheureusement, il fait partie des titres n’ayant plus aucune fenêtre de sortie, mais on espère qu’il arrivera d’ici la fin de l’année 2022.

Lego Star Wars: The Skywalker Saga

Editeur – Studio : Warner Bros Interactive – TT Games

: Warner Bros Interactive – TT Games Plateformes : PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series – Switch

Pour le coup, c’est l’un des rares à n’avoir pas encore précisé s’il manquerait 2021, mais vu le peu de mois qu’il nous reste, on est sceptique. Très attendu par les fans des jeux LEGO ainsi que celles et ceux qui adorent la licence Star Wars, Lego Star Wars: The Skywalker Saga a pour but de réunir tous les épisodes de la série en un seul et même jeu.

On l’attendait pour ce printemps, mais ce dernier nous a fait faux bond, ce qui n’est pas le premier report du jeu. Il se trouve que TT Games était plus ou moins dans la même situation que les autres studios Warner Bros Games, et que les changements en interne ont dû bousculer le rythme de production. Allez, on croise toute de même les doigts pour que le titre arrive en 2021 malgré tout.

Le prochain Need for Speed

Editeur – Studio : Electronic Arts – Criterion

: Electronic Arts – Criterion Plateformes : PC – Consoles (sans précision)

Le cas du prochain Need For Speed est un peu particulier. EA nous avait annoncé le projet (qui n’a pas encore de titre) en nous dévoilant des premiers concepts via l’illustration des capacités du moteur sur next-gen, mais depuis son annonce en 2020, plus rien.

Et c’est bien normal puisque Criterion, le studio en charge de cet épisode, a dû mettre en pause le projet pour aider DICE sur Battlefield 2042, afin que ce dernier ne soit pas repoussé lui aussi. Une fois que le support demandé sera terminé, le studio retournera sur ses bolides, laissant alors espérer une sortie pour 2022.

Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2

Editeur : Paradox Interactive

: Paradox Interactive Plateformes : PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series

Lui aussi enchaîne les reports, mais il est surtout passé pas très loin de la case annulation. Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 a eu un développement compliqué, au point de perdre plusieurs de ses artistes en cours de route.

Mais tout cela a vraiment empiré cette année, quand on a appris que le jeu allait changer entièrement de mains avec un nouveau studio à la barre. Hardsuit Labs n’est donc plus aux commandes, comme l’a annoncé Paradox Interactive, et à ce stade, 2022 semble presque être optimiste pour une sortie du jeu. Attendons maintenant de voir si le projet va refaire surface dans les prochains mois.