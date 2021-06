Evil Dead: The Game

Reprenant les personnages des différents films de la série, Evil Dead : The Game propose une expérience joueurs contre joueurs où deux camps s'affrontent : celui des démons et celui des chasseurs. Le jeu propose 25 armes différentes et un arbre de talents unique pour chaque personnage. Le thème veut se rapprocher aux œuvres cinématographiques en affichant des exécutions violentes et bien sanglantes.