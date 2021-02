The King of Fighters XV

The King of Fighters XV est un jeu de combat en 2D avec des personnages en 3D. Cet épisode conserve le style du quatorzième opus en l'affinant et en proposant une patte visuelle corrigée. On y retrouve un grand nombre de personnages issus des précédents épisodes, et le style du jeu sera le même que celui que l'on connait de la série, avec des combats rapides et des mouvements spéciaux encore plus spectaculaires dans cet opus.