Life is Strange: True Colors est également listé sur Switch par l’ESRB

Square Enix a récemment levé le voile sur Life is Strange: True Colors lors de son Square Enix Presents, en affirmant que le jeu serait uniquement disponible sur les consoles PlayStation et Xbox, Ainsi que Stadia en plus du PC. Cependant, l’organisme de classification ESRB indique quant à lui l’éventualité d’une sortie sur Switch.

Une sortie sur Switch envisageable ?

The ESRB website lists Life Is Strange: True Colors for Switch as wellhttps://t.co/B12pb0ahg8 pic.twitter.com/XOahJk1ALP — Nibel (@Nibellion) April 1, 2021

En se rendant sur la page officielle du titre sur le site de l’ESRB, on peut voir que la Switch est mentionnée dans les plateformes listées. Alors, simple erreur ou vraie information ? Square Enix n’a pour le moment pas communiqué sur le sujet et rien n’est confirmé, mais voir ce nouvel épisode débarquer sur Switch n’aurait rien de forcément étonnant.

Life is Strange: True Colors est pour le moment attendu pour le 10 septembre sur PC, Stadia, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Le titre est déjà disponible en précommande.