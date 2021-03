Life is Strange: True Colors annoncé pour le 10 septembre

Square Enix avait promis de dévoiler un nouveau Life is Strange lors de sa présentation tout à l’heure et malheureusement, Life is Strange: True Colors a fuité un peu avant sur le site GameInformer avec une première fiche technique. Cette news sera mise à jour plus tard pour y ajouter la bande-annonce et les premières informations sur le scénario et le gameplay.

True Colors are beautiful like a rainbow

Le jeu s’appelle donc Life is Strange: True Colors et il ne sera pas développé par Dontnod Entertainment mais par Deck Nine qui s’était déjà occupé de l’épisode Before the Storm. On connait également sa date de sortie, le 10 septembre 2021 ainsi que ses nombreuses plateformes : PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et Stadia.

Rendez-vous donc le 10 septembre 2021 pour Life is Strange: True Colors sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series ou Stadia et tout à l’heure pour plus d’informations sur le jeu.