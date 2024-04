Deck Nine : Entre crunch et toxicité, une enquête révèle les dessous du studio derrière les derniers Life is Strange

La relation toxique entre Deck Nine et Square Enix

L’article revient sur le fait que la culture du crunch a démarré au studio lorsque celui-ci a repris les rênes de la licence Life is Strange, notamment avec Life Is Strange: Before the Storm. Si des aménagements ont été faits pour ne pas reproduire cela avec True Colors, cela n’a pas réussi et des témoignages parlent de semaines de crunch, avec des temps de travail avoisinant 70 à 80 heures hebdomadaires.

Un problème qui est évidemment lié aux dirigeants du studio, mais pas seulement. Beaucoup d’employés accusent aussi la gestion de Square Enix dans l’affaire, et plus précisément la branche anglaise de l’éditeur, qui mettait énormément de pression sur le studio et qui ne semblait pas être d’accord avec tous les choix créatifs. Il est par exemple précisé qu’il ne voulait pas que la licence devienne trop connotée « gay ». Jusqu’à ce que Square Enix empêche le studio de vraiment communiquer sur le fait que True Colors mettait en avant une protagoniste bisexuelle, avant de complètement retourner sa veste en promouvant cet aspect suite à la réception positive du jeu.

Rebekah Valentine, la journaliste à qui l’on doit cette enquête, a tout de même précisé sur Reddit que ce point de vue attribué à certains membres de Square Enix n’est évidemment pas représentatif de l’éditeur en lui-même, qui n’a absolument de philosophie homophobe globale. Elle indique d’ailleurs avoir aussi entendu de bonnes choses après la sortie de True Colors concernant l’appui de l’éditeur sur ces sujets, afin de préciser qu’il ne s’agissait là que de décisionnaires isolés au sein de la structure.

Square Enix n’est de toute façon pas le seul coupable de cette relation compliquée puisqu’il est souligné que les dirigeants de Deck Nine n’étaient pas vraiment enclins à dire non à l’éditeur. Le studio acceptait des projets avec des contrats peu avantageux alors même sur ses équipes n’avaient pas beaucoup de moyens, ni forcément les talents pour traiter de thèmes sérieux comme ceux mis en avant dans la licence Life is Strange.

Un coupable particulièrement mis en avant

Tout cela n’était finalement que la partie visible de l’iceberg. En interne, Deck Nine employait plusieurs individus problématiques comme un senior programmer qui était accusé de harcèlements jusqu’à créer un climat particulièrement toxique. Plusieurs plaintes ont été remontées à la direction, mais cette dernière souhaitait conserver le coupable de ces agissements, jusqu’à ce qu’un incident avec un représentant des ressources humaines soit la goutte de trop.

Entre de la transophobie et du sexisme, Deck Nine semblait être un lieu particulièrement problématique, qui ne laissait que peu de place à l’évolution des femmes dans l’entreprise. Plusieurs témoignages indiquent que les employées n’étaient vues que comme des arguments marketing par les dirigeants, et qu’obtenir une promotion relevait d’un vrai effort collectif pour faire pression sur la direction.

La situation était encore plus terrible pour celles qui travaillaient sous les ordres de Zak Garriss, Chief Commercial Officer du studio, directement nommé ici. Ce dernier aurait « pris sous son aile » plusieurs jeunes employées en leur promettant monts et merveilles au sein de l’entreprise tout en se montrant assez intrusif, avec des actions qui amenaient à avoir des relations qui dépassaient le simple cadre du travail. Jusqu’à tenir une emprise sur ces femmes, qui n’osaient pas lui dire non.

Avec un tel comportement, les valeurs morales de Garriss n’étaient évidemment pas reluisantes puisqu’il se souciait peu de la question de la représentation dans les jeux, ce qui est tout de même étrange pour quelqu’un travaillant sur Life if Strange. L’intéressé a même voulu faire en sorte que le studio ne poste de pas message de soutien envers le mouvement Black Lives Matter, qu’il décrivait comme un groupe haineux.

L’article complet revient en détail sur des exemples encore plus explicites de décisions problématiques de la part de Garriss. Jusqu’à ce qu’il quitte le navire de lui-même pour rebondir chez Telltale, qui, manque de chances, travaillerait peu de temps après Deck Nine sur The Expanse. Garriss a répondu aux accusations dans l’article d’IGN, déclarant n’avoir jamais eu de comportements déplacés et accusant un groupe minoritaire de Deck Nine d’avoir lui-même créé le climat toxique du studio en acceptant aucun changement narratif ni aucune discussion sur certains sujets.

Un avenir pas plus serein

Même lorsque Garriss ne faisait plus partie du studio, les problèmes ont continué. Notamment à partir de novembre 2022. Alors que Deck Nine travaillait sur son prochain jeu encore non-annoncé, plusieurs développeurs ont pu retrouver des références à du contenu haineux dans certains assets, comme la présence du nombre 88 ou d’autres allusions au nazisme.

Cela a été remonté à la direction et aux ressources humaines, qui ont déclaré dans un premier temps qu’il pouvait s’agir de coïncidences ou d’erreurs involontaires. Une réponse qui a particulièrement choqué l’équipe de développement, qui n’est visiblement pas aussi candide que ses dirigeants, comme le déclare l’une des personnes interrogées :

« Notre PDG a semblé surpris dans la mesure où il n’avait jamais envisagé cela, que les gens pourraient se sentir en danger, que quelqu’un mettrait intentionnellement ce genre de choses dans un jeu. Je ne sais pas en quelle année vous vivez, mais les gens font ce genre de choses tout le temps. »

Face à cette situation qui commençait à se répéter au fil des mois, le PDG du groupe a décidé de mettre en place une enquête plus approfondies, tout en renforçant les mesures anti-haineuses au sein du studio.

Au-delà de ces problèmes moraux et éthiques, le studio a aussi du faire face à deux vagues de licenciements l’année dernière. Autant dire que l’ambiance n’est pas particulièrement au beau fixe. IGN indique que Deck Nine se concentrerait maintenant sur le prochain Life is Strange, dont le développement avancerait bien malgré un début difficile. On ne peut donc que croiser les doigts pour que la suite se déroule dans de meilleures conditions.