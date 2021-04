Life is Strange: True Colors

Développé par Deck Nine, Life is Strange : True Colors abandonne le format épisodique de son prédécesseur et nous place dans le quotidien d'Alex Chen, une jeune femme qui, grâce à un pouvoir mystérieux, peut entrevoir et ressentir les émotions des autres personnages. La mort brutale de son frère va alors encourager notre protagoniste à mener une enquête dans la ville d'Heaven Springs pour mener l'enquête.