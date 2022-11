Accueil » Actualités » Deck Nine recrute pour son prochain jeu narratif, un nouveau Life is Strange en développement ?

Ce n’est désormais plus Don’t Nod qui est en charge de la série Life is Strange, qui a passé le relais à Deck Nine. Voilà maintenant plus d’un an que Life is Strange: True Colors est sorti, et maintenant qu’il est disponible sur Switch, le travail sur cet épisode est complétement bouclé. Le studio peut se tourner vers de nouveaux projets, dont le jeu The Expanse qui est développé avec Telltale Games, et il se pourrait que le studio travaille aussi sur un autre jeu narratif non-annoncé.

De l’espoir pour un nouveau Life is Strange ?

Dans une offre d’emploi aperçue sur Reddit, on peut voir que le studio est actuellement à la recherche d’un lead programmer afin de travailler sur un « jeu solo AAA d’aventure encore non-annoncé » ainsi que d’un lead game designer qui officierait sur le prochain jeu narratif du studio.

Même si rien ne permet encore de l’affirmer, ces descriptions peuvent évidemment faire penser à Life is Strange, et ce ne serait pas une surprise de voir le studio rester sur cette licence si Square Enix lui permet. Il s’agit là d’une des rares licences de studios occidentaux à être restée dans le portfolio de l’éditeur japonais, suite à la vente de Crystal Dynamics et d’autres équipes à Embracer Group. Les paris sont donc ouverts concernant un retour de Life is Strange.