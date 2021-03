Life is Strange: True Colors est déjà disponible en précommande

Star de la présentation de Square Enix qui a eu lieu la semaine dernière, Life is Strange: True Colors a déjà annoncé sa date de sortie et a dévoilé un long trailer qui nous permet de savoir à quoi nous attendre avec ce prochain épisode. Et si certaines et ou certains d’entre vous sont déjà conquis, vous pouvez d’ores et déjà précommander le jeu.

Les précommandes sont ouvertes

Le titre de Square Enix ne sort que dans plusieurs mois mais les précommandes sont déjà ouvertes dans de nombreuses boutiques en ligne. Les revendeurs disposent de plusieurs offres. Sur Amazon, vous profiterez de costumes supplémentaires pour l’héroïne, avec 4 tenues qui tournent autour des chats, tandis que la Fnac vous propose un steelbook en plus de 5 euros offert sur votre carte de fidélité.

Life is Strange: True Colors sera disponible le 10 septembre sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.