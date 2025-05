Les sorties jeux vidéo de la semaine du 19 mai (Blades of Fire, Onimusha 2: Samurai’s Destiny, Fantasy Life i…)

On continue de traverser ce mois de mai par une nouvelle sélection de sorties jeux vidéo de la semaine. S’il vous reste encore un peu de brutalité et de soif de sang en vous après DOOM: The Dark Ages, un nouveau jeu d’action mené par MercurySteam ou encore le portage des aventures d’un légendaire samouraï devrait vous intéresser. Dans une ambiance radicalement différente, le dernier venu de chez Level-5 arrive. Voici les titres qu’il faut noter cette semaine.