Tainted Grail: The Fall of Avalon : L’action-RPG en monde ouvert d’Awaken Realms sortira le 23 mai sur PC, PS5 et Xbox Series

Un récit et un contenu riche au programme

Prenant place dans un univers fantastique sombre inspiré des légendes arthuriennes, le projet de l’éditeur basé à Wroclaw promet d’être assez ambitieux sur le papier. Jouable en vue à la 1ère ou à la 3ème personne dans la peau d’un personnage entièrement personnalisable, notre périple nous amènera à plonger au cœur d’une intrigue complexe en trois actes, entièrement doublée en anglais (traduction française disponible au lancement), dont la durée de vie est estimée entre 50 et 70 heures, et nous poussant à faire de nombreux choix moraux qui auront des conséquences sur « l’influence du règne du roi Arthur sur le monde après 600 ans de lutte ininterrompue. »

La production devrait également inclure pas moins de trois vastes régions à explorer : les Cornes du sud, le Village de Cuanacht et les Lames de la Mélancolie. Des environnements qui regorgeront de contenu étant donné que pas moins de 200 quêtes secondaires, 250 PNJ, 400 armes, 55 sorts, 100 ennemis uniques et 75 donjons y seront disséminés. Rien que ça ! Et si ça ne vous suffit pas, notez que diverses activités sont au programme (pêche, alchimie, agriculture, cuisine…) et que l’expérience de jeu prendra un tournant davantage orienté « survie » la nuit à cause du Wyrd, une force chaotique qui « descend sur les terres et influe sur la réalité elle-même ».

Rendez-vous dans environ un mois pour découvrir la version 1.0 de Tainted Grail: The Fall of Avalon sur PC et consoles.