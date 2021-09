Destroy All Humans! 2 Reprobed

Destroy All Humans! 2 Reprobed est un jeu d'action développé par Black Forest Games et édité par THQ Nordic. Prenant place sur la Terre des années 1960, ce remake du deuxième opus de la licence sorti en 2006 propose à nouveau aux joueurs et aux joueuses de suivre les aventures de l'iconique martien Crypto qui parcourt le monde entier afin de tout détruire sur son chemin grâce de nouvelles technologies, comme la pluie de météores, et se venger du KGB, les services secrets russes, qui ont osé détruire son vaisseau mère.