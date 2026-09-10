Dead or Alive 6: Last Round acceuille Minato dans ses rangs, nouveau DLC disponible dès aujourd’hui

Un personnage plutôt destiné aux débutants

Koei Tecmo avait déjà annoncé la présence de Minato en tant que DLC pour Dead or Alive 6: Last Round, mais on ignorait encore à quoi elle ressemble réellement, et comment elle se bat. Elle est aussi qualifiée de « championne de danse compétitive de classe mondiale », surnommée « Tokyo JK » dans le milieu.

On la découvre aujourd’hui dans une bande-annonce qui dévoile son moveset, assez peu original pour la série, il faut bien l’avouer. Les ressemblances avec d’autres personnages sont évidentes, notamment avec certaines combattantes de jeux concurrents. Koei Tecmo a même tenté de justifier ce repompage des autres personnages du casting par le fait que Minato soit équipée de lentilles (fournies par NiCO) qui lui permettent de reproduire les techniques de ses adversaires.

Une belle excuse pour du recyclage, dans un jeu déjà usé jusqu’à la moelle côté DLC. La réception de la communauté n’est pas des plus positives, en témoigne le trailer ci-dessus, qui compte presque 300 dislikes pour 400 pouces en l’air.

Néanmoins si vous souhaitez mettre la main au portefeuille, vous pouvez acheter le DLC Minato dès aujourd’hui dans Dead or Alive 6: Last Round.