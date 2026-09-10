Dead or Alive 6: Last Round acceuille Minato dans ses rangs, nouveau DLC disponible dès aujourd’hui

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Avec Dead or Alive 6: Last Round, Koei Tecmo avait l’occasion de proposer la version ultime du sixième épisode, qui viendrait clore cette aventure pour mieux passer au septième opus ensuite. Si l’on s’attendait à ce que tous les DLC cosmétiques ne soient pas présents, on espérait au moins compter sur tous les personnages. Mais que voulez-vous : l’argent. C’est ce qui a motivé l’éditeur à commander un nouveau DLC en la personne de Minato, que l’on découvre aujourd’hui.

Dead or Alive 6: Last Round // Source : Koei Tecmo

Un personnage plutôt destiné aux débutants

Koei Tecmo avait déjà annoncé la présence de Minato en tant que DLC pour Dead or Alive 6: Last Round, mais on ignorait encore à quoi elle ressemble réellement, et comment elle se bat. Elle est aussi qualifiée de « championne de danse compétitive de classe mondiale », surnommée « Tokyo JK » dans le milieu.

On la découvre aujourd’hui dans une bande-annonce qui dévoile son moveset, assez peu original pour la série, il faut bien l’avouer. Les ressemblances avec d’autres personnages sont évidentes, notamment avec certaines combattantes de jeux concurrents. Koei Tecmo a même tenté de justifier ce repompage des autres personnages du casting par le fait que Minato soit équipée de lentilles (fournies par NiCO) qui lui permettent de reproduire les techniques de ses adversaires.

Une belle excuse pour du recyclage, dans un jeu déjà usé jusqu’à la moelle côté DLC. La réception de la communauté n’est pas des plus positives, en témoigne le trailer ci-dessus, qui compte presque 300 dislikes pour 400 pouces en l’air.

Néanmoins si vous souhaitez mettre la main au portefeuille, vous pouvez acheter le DLC Minato dès aujourd’hui dans Dead or Alive 6: Last Round.

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Jaquette de Dead or Alive 6 Last Round
Dead or Alive 6 Last Round
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Date de sortie : 25/06/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

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Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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