Little Witch in the Woods

Dans ce RPG, on incarne Ellie une jeune sorcière qui termine ses études en sorcellerie. Pour affiner ses compétences, celle-ci va devoir explorer et exploiter les ressources trouvables dans les zones environnantes. Récolte d'ingrédients, confection de potions, cueillette, les activités seront diverses et il sera possible de développer le village dans lequel la jeune sorcière a atterri. Little Witch in the Woods présente une direction artistique en pixel-art décrivant un monde fantastique rempli de merveilles ne demandent qu'à être découvertes.