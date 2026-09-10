La console retro NeoGeo AES+ prend du retard, son lancement est repoussé de presque un an

Pour éviter la rupture d’entrée de jeu

Alors qu’on attendait la NeoGeo AES+ pour ce mois de novembre, Plaion a pris une décision drastique en repoussant le lancement, et pas qu’à moitié. On apprend donc que la NeoGeo AES+ verra finalement le jour le 16 septembre 2027, soit dans plus d’un an à compter d’aujourd’hui.

Le succès est pourtant au rendez-vous puisque les précommandes ont dépassé toutes les prévisions d’Embracer (maison mère du groupe), et c’est justement pour cela qu’il n’est désormais plus question de se précipiter, notamment pour assurer qu’aucune rupture de stock ne vienne gâcher la fête :

« Face à une demande dépassant toutes les attentes de la part des fans, des collectionneurs et des partenaires de distribution, PLAION REPLAI a choisi de renforcer ses capacités de production, d’accroître ses investissements et d’enrichir sa feuille de route à long terme afin d’accompagner durablement son développement. »

L’un des coupables dans cette histoire est également l’IA, qui impacte la capacité de production à cause de la crise générée dans le monde de la RAM :

« Depuis l’annonce de la NeoGeo AES+, PLAION REPLAI travaille en étroite collaboration avec ses partenaires afin d’augmenter ses capacités de production. Cependant, la demande mondiale sans précédent en puces mémoire, portée par les investissements massifs dans les infrastructures dédiées à l’intelligence artificielle, a entraîné des tensions d’approvisionnement largement documentées à l’échelle de l’industrie. Plutôt que de maintenir le lancement initialement prévu en novembre avec des quantités très limitées, PLAION REPLAI a choisi de prendre le temps nécessaire pour sécuriser les composants indispensables afin de répondre à la demande des clients ayant précommandé la console, tout en préparant un lancement mondial de plus grande envergure. »

Pour mieux nous faire avaler ce report, Plaion précise que des événements publics pour tester la machine auront lieu entre-temps. Le prix ne bouge pas, les précommandes non plus, et les personnes qui achèteront une édition Standard ou Anniversary bénéficieront d’une manette gratuite. Pour les acquéreurs de l’édition Ultimate, un coupon de 30 % de réduction sur le jeu de leur choix sera distribué.