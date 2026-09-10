La Switch 2 se met à jour avec l’ajout du VRR lorsque la console est connectée à votre TV

Le patch note complet de la version 23.0 de la Switch 2

La mise à jour 23.0.0 est désormais disponible et elle se résumera surtout par son apport de la VRR (fréquence de rafraîchissement variable) lorsque votre Switch 2 est connectée à votre téléviseur. Vous devriez donc profiter d’une meilleure expérience sur les TV équipées comme il se doit, mais cela dépendra surtout des jeux. Il faudra sans doute que chaque studio repasse sur ses jeux pour améliorer la compatibilité de ces derniers avec le VRR. Pour les futurs jeux, c’est en tout cas une bonne nouvelle. Rappelons que la VRR devait être d’office implémentée dans la console, avant que Nintendo change cela pour le lancement.

Cette update ne se contente pas de cela et change quelques détails sur les Cartes de jeu virtuelles, les transferts de données ou encore le GameChat. Voici le patch note complet de la version 23.0 de la Switch 2 publié par Nintendo :