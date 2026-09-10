La Switch 2 se met à jour avec l’ajout du VRR lorsque la console est connectée à votre TV

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L’annonce était peut-être trop technique pour être au sein du line-up du Nintendo Direct, et pourtant, elle devrait faire plaisir à pas mal de possesseurs de la Switch 2. Nintendo vient de mettre à jour sa machine avec une version 23.0 qui modifie pas mal de choses, et qui apporte surtout une fonctionnalité très attendue.

nintendo switch 2
Nintendo Switch 2 // Source : Nintendo

Le patch note complet de la version 23.0 de la Switch 2

La mise à jour 23.0.0 est désormais disponible et elle se résumera surtout par son apport de la VRR (fréquence de rafraîchissement variable) lorsque votre Switch 2 est connectée à votre téléviseur. Vous devriez donc profiter d’une meilleure expérience sur les TV équipées comme il se doit, mais cela dépendra surtout des jeux. Il faudra sans doute que chaque studio repasse sur ses jeux pour améliorer la compatibilité de ces derniers avec le VRR. Pour les futurs jeux, c’est en tout cas une bonne nouvelle. Rappelons que la VRR devait être d’office implémentée dans la console, avant que Nintendo change cela pour le lancement.

Cette update ne se contente pas de cela et change quelques détails sur les Cartes de jeu virtuelles, les transferts de données ou encore le GameChat. Voici le patch note complet de la version 23.0 de la Switch 2 publié par Nintendo :

  • Les changements suivants ont été apportés à GameChat :
    • La liste de chats que vous pouvez rejoindre indique désormais les chats que vous avez rejoints par le passé.
    • Lorsque vous créez un nouveau chat, vous pouvez désormais y entrer sans inviter d’amis.
    • Une option permettant de modifier la taille de l’écran a été ajoutée au menu qui apparaît lorsque vous appuyez sur le bouton C dans un chat.
  • Ajout de l’option Paramètres dans la section Cartes de jeu virtuelles du menu HOME.
    • Elle permet notamment de voir et sélectionner les consoles pouvant utiliser des cartes de jeu virtuelles.
  • Le VRR (fréquence de rafraîchissement variable) est désormais pris en charge en mode téléviseur.
    • Si le logiciel et le téléviseur sont compatibles, la fréquence de rafraîchissement de la sortie sera ajustée en fonction des performances du jeu.
    • Une mise à jour de la station d’accueil Nintendo Switch 2 est nécessaire pour activer cette fonctionnalité.
  • Il est désormais possible de réaliser un transfert des données entre deux consoles Nintendo Switch 2.
  • Les changements suivants ont été apportés à la section Accessibilité des paramètres de la console :
    • Le portugais (Brésil) a été ajouté aux langues prises en charge pour la conversion du texte en parole.
    • Le portugais (Brésil) a été ajouté aux langues prises en charge pour la conversion de la parole en texte dans GameChat.
  • Les changements suivants ont été apportés à la section Son des paramètres de la console :
    • Les paramètres peuvent désormais être sauvegardés séparément pour chaque téléviseur connecté.
  • Les changements suivants ont été apportés à la section Affichage des paramètres de la console :
    • L’option « Informations relatives aux sorties de la station » a été remplacée par « Informations relatives aux sorties vidéo », qui indique des détails concernant la sortie sur les différents téléviseurs connectés.
    • Des paramètres ont été ajoutés pour le VRR.
  • Les changements suivants ont été apportés à la section Mii des paramètres de la console :
    • Une fonctionnalité permettant de créer un QR Code pour un Mii et de le partager avec d’autres utilisateurs a été ajoutée.
  • Les changements suivants ont été apportés à la section Mode repos des paramètres de la console :
    • Désormais, lorsque vous ajustez le volume de l’option Jouer le son de sortie du mode repos en mode téléviseur, l’effet sonore se déclenche immédiatement afin que vous puissiez vérifier le volume.
  • Il est désormais possible d’activer ou désactiver l’amélioration du mode portable depuis le paramétrage rapide.
  • L’option Transfert des données vers une console Nintendo Switch 2 a été ajoutée dans Paramètres de la console > Console .
  • Lorsque vous démarrez un logiciel, si la carte de jeu virtuelle ne peut pas être éjectée d’une autre console car celle-ci est éteinte ou non connectée à Internet, il vous
  • sera proposé d’utiliser une licence en ligne à la place.
    • Seul l’utilisateur ayant acheté le logiciel peut y jouer avec une licence en ligne.
  • Vous pouvez désormais écouter de la musique lorsque vous créez ou modifiez un Mii.
    • Vous pouvez changer de piste ou arrêter la musique à l’aide de l’option Choix de la musique, située en haut de l’écran.
  • Quand l’amélioration du mode portable est activée, il est désormais possible d’utiliser d’autres manettes lorsque les manettes Joy-Con 2 sont attachées à la console.
  • L’historique de jeu, accessible depuis la section Profil de votre page d’utilisateur, regroupe désormais les temps de jeu pour un même logiciel sur plusieurs consoles.
    • Les temps de jeu combinés seront affichés à mesure que vous utilisez les logiciels après la mise à jour.
  • Des améliorations générales de stabilité de la console ont été apportées pour une meilleure expérience utilisateur.
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Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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