Yu-Gi-Oh! TAG FORCE GX : Konami annonce un remake de TAG FORCE 3 pour février 2027

Le retour des héros élémentaires

Comme dans le jeu original, Yu-Gi-Oh! TAG FORCE GX demandera de choisir son partenaire parmi plus de 100 personnages avant de participer à des Duels en équipe. Il sera possible de renforcer ses affinités avec les autres étudiants de la Duel Académie et de vivre différentes histoires jusqu’au Duel de remise des diplômes.

D’après le studio Matrix Corporation et Konami, le système de cartes a été largement enrichi. L’éditeur japonais annonce plus de 3 800 cartes, comprenant celles présentes dans GX TAG FORCE 3 ainsi que des ajouts destinés notamment à compléter les Decks inspirés de l’époque de l’anime Yu-Gi-Oh! GX.

Même si le terme de remake parait peut-être un peu fort, il faut bien reconnaître que l’on sent visuellement la différence avec les versions PSP. Notamment via les animations en duel avec les personnages et surtout les modèles 3D. L’exploration gagne également en perspective et on imagine que les duels seront bien plus rapides qu’à l’époque.

La vie étudiante profitera également de mini-jeux inédits ou retravaillés, tandis qu’un mode Galerie permettra de revoir des cut-scenes issues de Yu-Gi-Oh! GX TAG FORCE et TAG FORCE 2. Le multijoueur fera son retour avec des Duels en Tag (2vs2) et des affrontements en 1vs1, disponibles via les Duels Occasionnels et les salons de matchs en ligne.

Trois cartes physiques inédites dans la boîte

Comme pour la majorité des autres adaptations du manga en jeu vidéo, les éditions physiques Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 proposeront trois vrais cartes en bonus. Il s’agira de Yubel en rareté « Starlight » avec une illustration alternative, ainsi que de « Wicked Canon » et « Hope for the Future » en Ultra Rare. Ces deux dernières seront proposées physiquement pour la première fois, vingt ans après leur apparition dans l’anime.

Les précommandes numériques sur le Nintendo eShop donneront quant à elles accès à un code destiné à Yu-Gi-Oh! Master Duel. Celui-ci permettra de récupérer Yubel, Wicked Canon et Hope for the Future en version numérique ainsi que le compagnon Kuriboh Ailé. À noter que les versions Nintendo Switch et Switch 2 sont considérées comme deux produits distincts : aucune mise à niveau n’est prévue entre les deux et les sauvegardes ne seront pas compatibles.

Yu-Gi-Oh! TAG FORCE GX sortira le 16 février 2027 sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et PC via Steam.