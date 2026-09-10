Yu-Gi-Oh! TAG FORCE GX : Konami annonce un remake de TAG FORCE 3 pour février 2027

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Après avoir brillé sur PSP dans les années 2000, la série Yu-Gi-Oh! TAG FORCE va faire son retour sur les deux consoles Nintendo Switch. Konami a profité du dernier Nintendo Direct pour annoncer Yu-Gi-Oh! TAG FORCE GX, un remake de Yu-Gi-Oh! GX TAG FORCE 3. Cette nouvelle version reprendra la dernière année passée à la Duel Académie (issue de l’anime Yu-Gi-Oh GX), avec des graphismes modernisés, plus de 3 800 cartes, du multijoueur en ligne et plusieurs nouveautés. Le titre sera sans doute l’une des rares occasions de retourner à une époque où le jeu de cartes n’avait pas autant de méthodes d’invocation.

Yu-Gi-Oh! TAG FORCE GX // Source : Konami

Le retour des héros élémentaires

Comme dans le jeu original, Yu-Gi-Oh! TAG FORCE GX demandera de choisir son partenaire parmi plus de 100 personnages avant de participer à des Duels en équipe. Il sera possible de renforcer ses affinités avec les autres étudiants de la Duel Académie et de vivre différentes histoires jusqu’au Duel de remise des diplômes.

D’après le studio Matrix Corporation et Konami, le système de cartes a été largement enrichi. L’éditeur japonais annonce plus de 3 800 cartes, comprenant celles présentes dans GX TAG FORCE 3 ainsi que des ajouts destinés notamment à compléter les Decks inspirés de l’époque de l’anime Yu-Gi-Oh! GX.

Même si le terme de remake parait peut-être un peu fort, il faut bien reconnaître que l’on sent visuellement la différence avec les versions PSP. Notamment via les animations en duel avec les personnages et surtout les modèles 3D. L’exploration gagne également en perspective et on imagine que les duels seront bien plus rapides qu’à l’époque.

La vie étudiante profitera également de mini-jeux inédits ou retravaillés, tandis qu’un mode Galerie permettra de revoir des cut-scenes issues de Yu-Gi-Oh! GX TAG FORCE et TAG FORCE 2. Le multijoueur fera son retour avec des Duels en Tag (2vs2) et des affrontements en 1vs1, disponibles via les Duels Occasionnels et les salons de matchs en ligne.

Trois cartes physiques inédites dans la boîte

Comme pour la majorité des autres adaptations du manga en jeu vidéo, les éditions physiques Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 proposeront trois vrais cartes en bonus. Il s’agira de Yubel en rareté « Starlight » avec une illustration alternative, ainsi que de « Wicked Canon » et « Hope for the Future » en Ultra Rare. Ces deux dernières seront proposées physiquement pour la première fois, vingt ans après leur apparition dans l’anime.

Les précommandes numériques sur le Nintendo eShop donneront quant à elles accès à un code destiné à Yu-Gi-Oh! Master Duel. Celui-ci permettra de récupérer Yubel, Wicked Canon et Hope for the Future en version numérique ainsi que le compagnon Kuriboh Ailé. À noter que les versions Nintendo Switch et Switch 2 sont considérées comme deux produits distincts : aucune mise à niveau n’est prévue entre les deux et les sauvegardes ne seront pas compatibles.

Yu-Gi-Oh! TAG FORCE GX sortira le 16 février 2027 sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et PC via Steam.

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Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

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Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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