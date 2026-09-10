PlayStation abandonne Physint sans en expliquer la raison et force Kojima à trouver refuge chez Xbox pour éditer le jeu

PlayStation voulait annuler le projet

Le choc est arrivé en deux temps. Tout d’abord, PlayStation a confirmé qu’il se retirait du projet Physint, sans vraiment expliquer pourquoi. Le constructeur précise qu’il continuera à collaborer avec Kojima à l’avenir, mais à entendre l’intéressé, il ne s’agit pas réellement d’un divorce à l’amiable.

Le créateur indique plutôt qu’en juin 2026, PlayStation a tout simplement voulu annuler Physint. Kojima Production n’aurait alors eu que peu de semaines pour trouver quelqu’un qui reprendrait le projet, et c’est finalement vers Xbox que le studio s’est tourné, fort d’une collaboration sur OD. Physint ne sera donc plus édité par PlayStation, mais par Xbox, un transfert plus qu’improbable :

« Comme confirmé plus tôt par nos canaux officiels, à la mi-juin de cette année, nous avons reçu de manière inattendue une notification de PlayStation Studios indiquant qu’ils annuleraient le projet PHYSINT. PHYSINT est un projet important tant pour moi personnellement que pour KOJIMA PRODUCTIONS. Déterminés à maintenir le projet en vie, nous avons passé les trois derniers mois à chercher sans relâche un nouveau partenaire. Au cours de la recherche de conseils et de la poursuite de négociations avec des personnes de nombreux domaines, nous avons trouvé en XBOX un partenaire avec qui nous partageons une vision commune de l’avenir, et nous avons décidé de nous associer à eux une fois de plus. Veuillez être rassurés que le développement de PHYSINT, notre titre d’action-espionnage qui définit un genre, est en cours et continuera d’avancer. »

Asha Sharma, PDG de Xbox, déclare :

« Les créateurs ont le choix quant au lieu et à la manière de donner vie à leurs idées. Nous sommes honorés que Kojima-san ait choisi Xbox pour collaborer avec Kojima Productions sur Physint. Son ambition de bousculer les conventions reflète le type de créativité que nous souhaitons soutenir chez Xbox. »

Que fabrique PlayStation ?

La question est maintenant de savoir que peut-il bien se passer dans la tête de PlayStation pour se mettre à dos un créateur aussi influent que Kojima ? Les chiffres de Death Stranding 2 n’ont sans doute pas crevé le plafond, il n’empêche qu’il s’agit là d’une collaboration qui apportait du prestige à la marque, surtout avec un Kojima qui souhaitait retourner au genre de l’espionnage, qui l’a rendu populaire avec Metal Gear Solid.

Kojima évoque bien une décision « inattendue », qui, on le notera, est arrivée peu de temps après l’annonce de l’abandon du physique chez Sony. Les deux ne sont sans doute pas liées, mais on comprend pourquoi Kojima n’avait pas eu peur de déplorer cette situation. C’est en tout cas un été bien étrange du côté de la direction de Sony, avec un line-up d’exclusivités qui commence à se réduire pour les mois et années à venir.