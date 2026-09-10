Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau revient sur Switch 2 dans une Édition ultime en février 2027

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Quentin

Rédigé par

0

Le dernier Nintendo Direct nous a gâté en matière de portages et versions Switch 2 de titres déjà sortis. On met tout de même en haut du panier un certain Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau – Édition ultime. Le Musou Zelda : Breath of Wild, initialement sorti sur la première Switch, arrivera ainsi sur Nintendo Switch 2 en 2027 avec plusieurs améliorations. On profitera notamment d’un bien meilleur framerate.

Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau – Édition ultime // Source : Nintendo

Une version plus fluide avec tout le contenu additionnel

Sorti initialement en novembre 2020 sur Nintendo Switch, Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau raconte une histoire se déroulant 100 ans avant les événements de The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Link, Zelda, Impa et les Prodiges y affrontent les armées du Fléau Ganon dans des batailles opposant le joueur à des centaines d’ennemis.

Malgré un spin-off de qualité de la part d’Omega Force, le titre souffrait malheureusement du hardware limité de la machine. Cette Édition ultime profitera ainsi de la puissance de la Nintendo Switch 2 avec une résolution plus élevée, un framerate améliorée et davantage d’ennemis présents à l’écran. Nintendo ne précise cependant pas encore les spécificités techniques exactes, si ce n’est du 60 FPS en mode docké et en mode portable.

Le jeu intégrera directement les deux vagues du pass d’extension de la version Switch, qui avaient notamment ajouté de nouveaux personnages, armes, défis et scénarios. Un nouveau mode de diffculté baptisée Quête Fléau sera également proposée afin d’offrir un nouveau défi de taille.

Pas de mise à niveau, mais une réduction de prix

Il est important de préciser que Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau – Édition ultime n’est pas officiellement une version « Nintendo Switch 2 Edition ». Il n’y aura donc pas de pack de mise à niveau classique pour transformer directement la version Switch en version Switch 2.

Les possesseurs du jeu original pourront néanmoins acheter l’édition numérique avec 50% de réduction. Les données de sauvegarde de la version Switch pourront également être transférées vers cette nouvelle édition. Le multijoueur bénéficiera par ailleurs de la compatibilité GameShare pour deux joueurs, aussi bien en connexion locale qu’en ligne via GameChat. Une seule copie du jeu sera alors nécessaire pour partager une session compatible.

Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau – Édition ultime sortira le 25 février 2027 sur Nintendo Switch 2.

Ajoutez-nous à vos favoris

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau
Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau
switch

Date de sortie : 20/11/2020

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

Sur le même thème

Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau passe le cap des 4 millions de ventes

switch
Hyrule Warriors Switch

Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau confirme Pru’ha et Faras

switch
Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau confirme Pru'ha et Faras

Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau montre Zelda en moto

switch
Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau

Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau annonce son planning de DLC

switch
Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau annonce son planning de DLC
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens

D'autres actualités jeux vidéo du moment

La console retro NeoGeo AES+ prend du retard, son lancement est repoussé de presque un an
La console retro NeoGeo AES+ prend du retard, son lancement est repoussé de presque un an
Pokémon Pokopia : la partie 2 du Pass d’extension exhibe ses accessoires pour rendre vos Pokémon stylés
switch 2
Pokémon Pokopia : la partie 2 du Pass d’extension exhibe ses accessoires pour rendre vos Pokémon stylés
Fatal Fury: City of the Wolves s’invite sur Switch 2 en annonçant une colllaboration avec le manga Tokyo Revengers
pc ps5 xbox series ps4
Fatal Fury: City of the Wolves s’invite sur Switch 2 en annonçant une colllaboration avec le manga Tokyo Revengers
Romancing SaGa 3: Destinies United sera un remake dans la lignée du deuxième épisode, premières images
pc ps5 xbox series switch switch 2
Romancing SaGa 3: Destinies United sera un remake dans la lignée du deuxième épisode, premières images
Une date pour la version Switch 2 de Stellar Blade, avec des costumes Bayonetta en bonus
pc ps5 switch 2
Une date pour la version Switch 2 de Stellar Blade, avec des costumes Bayonetta en bonus
PlayStation Plus Extra/Premium : Voici la liste des jeux en septembre avec Ball x Pit, Date Everything! et d’autres
ps5 ps4
PlayStation Plus Extra/Premium : Voici la liste des jeux en septembre avec Ball x Pit, Date Everything! et d’autres
Monster Hunter Wilds montre ses premières images sur Nintendo Switch 2 et annonce sa date de sortie
pc ps5 xbox series
Monster Hunter Wilds montre ses premières images sur Nintendo Switch 2 et annonce sa date de sortie
Marvel’s Guardians of the Galaxy en veut encore avec une nouvelle édition sur Switch 2
switch 2
Marvel’s Guardians of the Galaxy en veut encore avec une nouvelle édition sur Switch 2
Les remakes des Resident Evil 2, 3 et 4 sortiront du coffre de Capcom le 16 octobre sur Switch 2
switch 2
Resident Evil 3 Remake
Persona 4 Revival sortira un peu en retard sur Switch 2, mais au moins Persona 6 sortira aussi sur la console de Nintendo
pc ps5 xbox series
Persona 4 Revival sortira un peu en retard sur Switch 2, mais au moins Persona 6 sortira aussi sur la console de Nintendo
Metroid Ravenous proposera en début d’année prochaine sur Switch 2 une nouvelle aventure de Samus en 2D
switch 2
Metroid Ravenous proposera en début d’année prochaine sur Switch 2 une nouvelle aventure de Samus en 2D
Nintendo Direct : Le résumé des 35 annonces (nouveau jeu Kirby, Metroid Ravenous, Professeur Layton…)
switch switch 2
Nintendo Direct : Le résumé des 35 annonces (nouveau jeu Kirby, Metroid Ravenous, Professeur Layton…)
Professeur Layton et le Nouveau Monde à vapeur a enfin trouvé une date de sortie, juste avant Noël
switch switch 2
Professeur Layton et le Nouveau Monde à vapeur a enfin trouvé une date de sortie, juste avant Noël
Kirby and the World Beyond : une nouvelle aventure 3D annoncée sur Nintendo Switch 2 pour 2027
Kirby and the World Beyond : une nouvelle aventure 3D annoncée sur Nintendo Switch 2 pour 2027
Mario Kart World accueille 10 circuits rétro de Super Mario Kart dans une mise à jour gratuite
switch 2
Mario Kart World accueille 10 circuits rétro de Super Mario Kart dans une mise à jour gratuite
Captain Tsubasa 2 : World Fighters – Une passe, un crochet, mais la finition laisse à désirer
Captain Tsubasa 2 : World Fighters – Une passe, un crochet, mais la finition laisse à désirer
Warhammer : Tous les jeux à venir entre 2026 et 2028 (Space Marine 3, Boltgun 2, Dawn of War…)
Warhammer : Tous les jeux à venir entre 2026 et 2028 (Space Marine 3, Boltgun 2, Dawn of War…)
Stellar Blade Blood Rain : Shift Up entend les critiques sur le clip musical et tient bien à préciser que ce projet est séparé du jeu
pc ps5
Stellar Blade Blood Rain : Shift Up entend les critiques sur le clip musical et tient bien à préciser que ce projet est séparé du jeu
The Blood of Dawnwalker est à peine sorti que Rebel Wolves recrute déjà pour le prochain épisode
pc ps5 xbox series
The Blood of Dawnwalker est à peine sorti que Rebel Wolves recrute déjà pour le prochain épisode
Kingdom Hearts IV : Ce que nous apprend la fuite sur tous les mondes de cet épisode, attention aux spoilers
pc ps5 xbox series switch 2
Kingdom Hearts IV : Ce que nous apprend la fuite sur tous les mondes de cet épisode, attention aux spoilers
Geoff Keighley et Mark Cerny (PlayStation) s’associent pour mettre en avant les futurs grands talents de l’industrie
Geoff Keighley et Mark Cerny (PlayStation) s’associent pour mettre en avant les futurs grands talents de l’industrie
Persona 6, Kingdom Hearts IV et plusieurs jeux non annoncés apparaissent dans une importante fuite Steam
pc ps5 xbox series switch 2
Persona 6, Kingdom Hearts IV et plusieurs jeux non annoncés apparaissent dans une importante fuite Steam
Nintendo annonce une Switch 2 et une manette pour fêter les 40 ans de Zelda, des amiibos Ocarina of Time arrivent
switch 2
Nintendo annonce une Switch 2 et une manette pour fêter les 40 ans de Zelda, des amiibos Ocarina of Time arrivent
Le film The Legend of Zelda dévoile son titre officiel très sobre et sans aucun sous-titre
Le film The Legend of Zelda dévoile son titre officiel très sobre et sans aucun sous-titre