Une version plus fluide avec tout le contenu additionnel

Sorti initialement en novembre 2020 sur Nintendo Switch, Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau raconte une histoire se déroulant 100 ans avant les événements de The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Link, Zelda, Impa et les Prodiges y affrontent les armées du Fléau Ganon dans des batailles opposant le joueur à des centaines d’ennemis.

Malgré un spin-off de qualité de la part d’Omega Force, le titre souffrait malheureusement du hardware limité de la machine. Cette Édition ultime profitera ainsi de la puissance de la Nintendo Switch 2 avec une résolution plus élevée, un framerate améliorée et davantage d’ennemis présents à l’écran. Nintendo ne précise cependant pas encore les spécificités techniques exactes, si ce n’est du 60 FPS en mode docké et en mode portable.

Le jeu intégrera directement les deux vagues du pass d’extension de la version Switch, qui avaient notamment ajouté de nouveaux personnages, armes, défis et scénarios. Un nouveau mode de diffculté baptisée Quête Fléau sera également proposée afin d’offrir un nouveau défi de taille.

Pas de mise à niveau, mais une réduction de prix

Il est important de préciser que Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau – Édition ultime n’est pas officiellement une version « Nintendo Switch 2 Edition ». Il n’y aura donc pas de pack de mise à niveau classique pour transformer directement la version Switch en version Switch 2.

Les possesseurs du jeu original pourront néanmoins acheter l’édition numérique avec 50% de réduction. Les données de sauvegarde de la version Switch pourront également être transférées vers cette nouvelle édition. Le multijoueur bénéficiera par ailleurs de la compatibilité GameShare pour deux joueurs, aussi bien en connexion locale qu’en ligne via GameChat. Une seule copie du jeu sera alors nécessaire pour partager une session compatible.

Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau – Édition ultime sortira le 25 février 2027 sur Nintendo Switch 2.