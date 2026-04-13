Les sorties jeux vidéo de la semaine du 13 avril (Pragmata, Replaced, Tomodachi Life…)
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Rédigé par Jordan
Après un début de mois assez calme, le rythme s’accélère de nouveau et nous voici en face d’une semaine riche en sorties, sans doute la plus chargée d’avril. On fait le point sur ce qu’il ne faudra pas manquer.
Les sorties de la semaine
Cette semaine, difficile de savoir où donner de la tête entre un Pragmata prometteur chez Capcom, et la valeur sûre qu’est Tomodachi Life chez Nintendo. On pourra également enfin voir ce que Replaced nous réserve après de multiples retards. Même chose pour Mouse: P.I. For Hire qui s’est lui aussi pas mal fait attendre. Et ce n’est là qu’une petite poignée des titres sur lesquels il faudra garder un œil cette semaine.
Voici les sorties jeux vidéo à ne pas manquer cette semaine :
13 avril
- Before I Go (PC, PS5, Xbox Series, Xbox One, Switch)
- Oceaneers (PC)
- Gunboat God (PC)
14 avril
- Hades 2 (PS5, Xbox Series)
- Replaced (PC, Xbox Series)
- Dosa Divas: One Last Meal (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2, Switch)
- Last Flag (PC)
- We Gotta Go (PC)
- Windrose (PC, accès anticipé)
15 avril
- Mongil Star Dive (PC, IOS, Android)
- Valorborn (PC, accès anticipé)
- Industria 2 (PC)
16 avril
- Tomodachi Life : Une vie de rêve (Switch)
- Cthulhu: The Cosmic Abyss (PC, PS5, Xbox Series)
- MOUSE: P.I. For Hire (PC, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch 2, Switch)
- The Gecko Gods (PC, PS5, Switch)
- OPUS: Prism Peak (PC, Switch 2, Switch)
- Under Par Golf Architect (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2)
- The Day I Became a Bird (PC, PS5, Switch)
- Death By Scrolling (PS5, Xbox Series, Switch)
- Ereban: Shadow Legacy (PS5, Xbox Series)
- Sintopia (PC)
- The Amusament (SteamVR, Meta Quest 3)
17 avril
- Pragmata (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2)
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