Les sorties jeux vidéo de la semaine du 13 avril (Pragmata, Replaced, Tomodachi Life…)

Les sorties de la semaine

Cette semaine, difficile de savoir où donner de la tête entre un Pragmata prometteur chez Capcom, et la valeur sûre qu’est Tomodachi Life chez Nintendo. On pourra également enfin voir ce que Replaced nous réserve après de multiples retards. Même chose pour Mouse: P.I. For Hire qui s’est lui aussi pas mal fait attendre. Et ce n’est là qu’une petite poignée des titres sur lesquels il faudra garder un œil cette semaine.

Voici les sorties jeux vidéo à ne pas manquer cette semaine :

13 avril

14 avril

15 avril

16 avril

17 avril