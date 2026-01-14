Genshin Impact passe à sa version 6.3 et ajoute l’un des personnages les plus attendus du jeu, Columbina

La bannière du personnage devrait rapporter gros à HoYoverse

L’ancienne membre des Fatui, Columbina, est en effet la star de cette nouvelle mise à jour de Genshin Impact. Après avoir appris à la connaître depuis notre arrivée à Nod-Krai, il est temps de la recruter grâce à sa bannière qui est effective dès aujourd’hui, pour fêter cette nouvelle update. Un personnage très important dans pas mal de synergies liées au casting de Nod-Krai, qui se présente comme un bon soutien assez polyvalent.

Vous pouvez profiter de cette mise à jour dès maintenant sur le gacha, qui apporte également de nouvelles quêtes d’Archon mettant en scène d’autres membres des Fatui, dont le terrible Dottore qu’il apparait dorénavant en tant que boss majeur. D’autres événements sont attendus au cours de cette mise à jour, dont le fameux Festival des Lanternes qui viendra fêter le Nouvel An chinois avec pas mal de récompenses à collecter.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox Series, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos nombreux autres guides sur le jeu pour en savoir plus.