Final Fantasy VII Revelation montrera de nouvelles images à l’Opening Night Live de la Gamescom
Le Summer Game Fest paraît loin derrière nous mais il manque encore un show majeur à la période estivale : la Gamescom. Le temps fort de l’événement allemand est évidemment l’Opening Night Live, présenté par Geoff Keighley, au cours duquel une flopée de trailers et d’annonces sont diffusés. On aura petit à petit des jeux qui confirmeront en amont leur présence durant le show, et c’est le cas de Final Fantasy VII Revelation.
Naoki Hamaguchi montera sur scène
« One more thing » de luxe du dernier Summer Game Fest, Final Fantasy VII Revelation n’avait pas fait les choses à moitié en nous fournissant le titre, la date de sortie, des images de gameplay et des bouts de cinématiques de cette conclusion de la trilogie de remake. Une générosité qui se confirme avec la présence du jeu à l’Opening Night Live de la Gamescom 2026, show tenu le 27 août à 20h.
Mark your calendars. #gamescom #OpeningNightLive pic.twitter.com/FN8tMvBJOy
— FINAL FANTASY VII (@finalfantasyvii) August 6, 2026
Naoki Hamaguchi, son réalisateur, viendra également sur scène pour nous dire quelques mots. On l’a d’ailleurs pas mal entendu ces derniers jours sur des sujets autour du jeu comme le lore et les éventuels DLC, la question d’une version physique (avec disque), ou enfin de l’impact de l’annonce sur les ventes des opus Remake et Rebirth.
Final Fantasy VII Revelation est attendu pour le printemps 2027 sur PC via Steam, PS5, Xbox Series et Switch 2.