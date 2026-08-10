Final Fantasy VII Revelation montrera de nouvelles images à l’Opening Night Live de la Gamescom

Naoki Hamaguchi montera sur scène

« One more thing » de luxe du dernier Summer Game Fest, Final Fantasy VII Revelation n’avait pas fait les choses à moitié en nous fournissant le titre, la date de sortie, des images de gameplay et des bouts de cinématiques de cette conclusion de la trilogie de remake. Une générosité qui se confirme avec la présence du jeu à l’Opening Night Live de la Gamescom 2026, show tenu le 27 août à 20h.

Naoki Hamaguchi, son réalisateur, viendra également sur scène pour nous dire quelques mots. On l’a d’ailleurs pas mal entendu ces derniers jours sur des sujets autour du jeu comme le lore et les éventuels DLC, la question d’une version physique (avec disque), ou enfin de l’impact de l’annonce sur les ventes des opus Remake et Rebirth.

Final Fantasy VII Revelation est attendu pour le printemps 2027 sur PC via Steam, PS5, Xbox Series et Switch 2.