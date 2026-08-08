EA Sports FC 27 : Gameplay, The Grounds, nouveautés, gameplay, date… Tout savoir

The Grounds, LA grosse nouveauté d’EA Sports FC 27

La rumeur d’un mode en monde ouvert était donc plus ou moins vrai, car EA Sports FC 27 va cette année nous introduire The Grounds. Il s’agit d’un hub social où tous les joueurs apparaissent sur un même endroit en se connectant, et après avoir préalablement créé son propre avatar et choisi ses archétypes (comme dans le mode clubs).

Par la suite, le joueur aura la possibilité de se balader dans trois districts différents. L’un représentant le côté français, tandis que les deux autres ont une ambiance un peu plus Britannique et avec un petit côté Argentin. Le hub social a donc la volonté de nous faire ressentir à tout prix toute la culture footballistique qui se dégage de ces trois pays.

D’ailleurs, notez que vous pourrez interagir avec des éléments du décor, afin d’apprendre notamment des anecdotes sympas sur les joueurs principaux que vous croisez sur The Grounds en tant que mentor, voire de divers clubs. L’idée est franchement intéressante, et sachez qui plus est que le mode est aussi un hub social et communautaire ayant décidé de centraliser la plupart des modes de jeu existant.

Attendez-vous à retrouver les modes rush, que ce soit en 1v1 voire 5v5 traditionnel, mais aussi du foot de rue à la Volta (1v1, 2v2 et 3v3), ainsi que des matchs dans des petits stades proposant du 4v4, rien que ça. Le mode clubs ne sera pas en reste du tout, puisque l’on retrouvera les événéments live, les tournois, ou encore les playoffs en 11v11 offrant par la suite des récompenses.

Autant dire que The Grounds ne se qualifie pas de hub social connecté pour rien. Ce dernier donnera effectivement la possibilité aux joueurs d’y inviter plus facilement leurs amis, comme trouver de parfaits inconnus avec qui jouer et pourquoi pas partager quelques matchs en mode clubs 11v11 traditionnels par exemple.

The Grounds introduit également de nouveaux modes de jeu, beaucoup plus posés et casual pour les nouveaux venus. Au programme, attendez-vous à avoir divers modes de jeux à la sauce foot/basket où il faudra faire des paniers ballons au pied, de la course d’obstacles, et même un mode à la dodgeball. De plus, vous pourrez à tout moment déclencher un mini-jeu où il faudra tirer avec le ballon sur des cibles et ainsi glaner quelques jetons.

Vous l’aurez compris, EA Sports n’a pas voulu uniquement centraliser ses modes de jeu déjà existants, mais construire tout autour un hub social qui semble pour l’heure prometteur, et dont nous avons hâte d’en voir plus. Notez que vous pourrez accomplir aussi des objectifs de quatre mentors avec Kylian Mbappé, Chloé Kelly, Paulo Dybala ou encore le fameux Alex Hunter qui fait son retour. Les accomplir vous permettra de forger vos compétences, mais pas que.

Il sera possible de gagner des récompenses une fois les objectifs terminés, et interagir avec eux se fera avec des choix de dialogue qui vous feront voir leurs réactions à chacune de vos réponses. Cet aspect, nous ne l’avons pas vu, et on demande à voir si cela va changer quelque chose ou non. Autant dire que la forme semble générique, mais le fond sera certainement captivant. Au-delà de quelques ajustements dans la progression de notre avatar qui sera similaire au mode clubs ni plus ni moins, sachez que The Grounds se mettra continuellement à jour tout le long de l’année.

En effet, le titre se mettra à jour en fonction de la période (Black Friday, Noël, Halloween), mais aussi lors des matchs de ligue de champions. En somme, le titre rajoutera sans cesse du contenu jusque dans les modes. Il faut avouer que pour l’heure, l’idée est séduisante. Il ne reste plus qu’à voir comment sera agencé ce mode au lancement, et s’il sera suffisamment solide pour ne pas lasser les joueurs.

Un gameplay soutenu par les retours de la communauté

Pour tenter de réajuster pas mal d’éléments ultra discutables d’EA Sports FC 26, le studio continue donc à œuvrer main dans la main avec toute la communauté. Cette année, EA Sports FC 27 améliorera considérablement l’IA dans les courses. Désormais, le joueur contrôlé par l’IA pourra effectuer des appels et des courses de manière plus habile dans les petits espaces, et pourront ainsi éviter le piège du hors-jeu, bien trop souvent omniprésent sur l’opus précédent.

Qui plus est, la défense sera rééquilibrée. EA Sports FC 27 veut laisser avant tout la place au jeu, mais aussi prioriser la défense manuelle. Ainsi, sachez qu’au niveau de la défense, l’IA lèvera le pied sur les auto-tacles afin de laisser un peu plus de possibilités de frappe sur l’attaquant, et il en sera de même pour la pression mise sur les attaquants, qui sera quant à elle un peu moins étouffante.

En somme, il faudra désormais utiliser en priorité le switch manuel entre les joueurs afin de pouvoir intervenir défensivement. Pour continuer sur la défense manuelle qui sera l’élément central pour mieux défendre cette année, sachez que le titre se dotera de tacles débout plus précis avec moins de chance de les rater, mais aussi d’une physique des interceptions retravaillée afin de mieux garder la balle au pied.

Dans les autres éléments de gameplay améliorés, nous aurons une réactivité qui sera bien meilleure, tout comme son système de corner. Ainsi, chaque joueur aura une réactivité plus aiguisée comparé à EA Sports FC 26 dans les passes ou encore les duels, rendant l’expérience de jeu beaucoup plus fluide que son prédécesseur. De même, le système de corner s’il reste sur les mêmes bases, s’est retravaillé avec la possibilité de placer son joueur dans le bon timing une fois la jauge de puissance choisie, afin d’avoir un côté plus gratifiant dans les corners.

Tout ceci reste à voir, car nous avons l’impression que tout le gameplay a juste été retravaillé par petites touches, sans toucher forcément au fond qui est discutable depuis des années. Mais bref, notez que dans les autres améliorations, nous aurons des centres peaufinés mais aussi des dribbles en déséquilibres inspirés de Messi. Les joueurs au-delà de 85 de statistiques pourront en bénéficier, montrant que cette mécanique de jeu sera contrôlée.

Pour le reste, sachez que nous aurons de nouveaux dribbles assez cools avec de nouveaux types de passements de jambes ou encore des feintes de tir. Enfin, les face à face seront beaucoup plus justes et devraient mieux coller à la réalité pour ne pas frustrer le joueur. Cerise sur le gâteau, le titre disposera de passes encore plus ajustées, mais également des playstyles rééquilibrés afin de rester eux-aussi justes.

Ces quelques nouveautés sont encourageantes, et même le gameplay authentique introduit l’année passée subira un petit lifting. D’ores et déjà, vous pourrez customiser l’IA parmi dix nouvelles options, la météo aura un impact plus précis sur les matchs, et les opposants s’adapteront à votre style de jeu, rendant ainsi les matchs moins prévisibles et plus tactiques. En clair, des améliorations que nous demandons encore une fois à voir.

Carrière et Ultimate Team, dans la continuité sans innover ?

Concernant son mode carrière, attendez-vous à quelques ajustements plus que de véritables nouveautés. Grosso modo, sachez que le système de transferts a subi une refonte. EA Sports FC 27 veut ainsi miser sur des transferts plus réalistes, cohérents et qui s’inscrivent dans ce que fait le football moderne. Il y aura de nouvelles possibilités dans les phases de transfert avec les clauses de performance, le pourcentage à la revente, les commissions d’agent, et j’en passe.

Vous l’aurez compris, EA Sports FC 27 va aiguiser les transferts qui seront beaucoup plus stratégiques que ça, et avec certains joueurs qui ne rejoindront pas des clubs rivaux comme dans la réalité (un joueur du Real Madrid qui ne viendra jamais à l’Atlético Madrid et inversement). De plus, sachez que le créateur de défis est de retour avec encore plus d’options de créations, ce qui permettra d’allonger la durée de vie de ce mode carrière. Vous pourrez publier votre défi et le partager ainsi avec la communauté.

En revanche, la nouvelle feature qui a attiré notre attention n’est autre que la Gén Dynamique. Dans son appellation relativement floue, sachez qu’il s’agira de voir la statistique générale de votre joueur augmenter ou baisser en fonction de certains paramètres. Effectivement, le moral sera l’un des mécanismes déclencheur de l’augmentation ou la baisse significative de la forme de votre joueur, comme sa forme, sa condition physique ou si ce dernier se retrouve sur le banc de touche pour une quelconque raison.

Voilà une mécanique qui devrait être palpitante, en sachant que l’on avait en général du mal à voir de véritables conséquences sur le moral du joueur peu importe ce que l’on répondait en conférence de presse. Il ne reste plus qu’à voir désormais à quel point cet Gén Dynamique va servir à donner du fil à retordre aux joueurs mais incontestablement, c’est une feature très prometteuse qui peut apporter du piment au mode carrière.

En parlant de ça, les évènements imprévisibles sont de retour et en plus grande quantité. Sur les 65, sachez qu’il y en a 25 nouveaux et il faudra trouver un moyen de les gérer. Il n’y aura pas foncièrement de bonnes ou mauvaises réponses aux situations proposées, comme deux joueurs qui se battent à l’entraînement et qui ne veulent plus jouer ensemble. Il s’agit d’un des exemples d’événements que vous devrez gérer, et notez que nous aurons plus de 60 nouveaux types de conférences de presse. Ils arriveront à certains moments du mode carrière, et il faudra aussi faire attention à quoi répondre, au risque d’avoir une répercussion sur un joueur ou l’ensemble de l’équipe.

Enfin dans les autres petites nouveautés, nous aurons le retour de la ligue mexicaine, mais aussi plus de possibilités en matière de simulation de championnats en simultané. Ainsi, EA Sports FC 27 passera de 5 à 10 championnats que l’on pourra simuler en même temps, donnant ainsi encore plus de possibilités dans votre mode carrière. Il faut aussi souligner que la Gén Dynamique pourra favoriser l’explosion de jeune joueur de votre effectif, pour un côté encore plus réaliste pour le coup.

Vous l’aurez compris, ce nouvel opus va seulement s’améliorer par petites touches sans trop révolutionner le genre. On peut aussi remarquer sur le mode carrière joueur un système de rivalité entre joueurs qui peut pimenter les parties avec des objectifs à accomplir avant l’un des joueurs d’un autres club, afin d’obtenir des récompenses en plus. Cependant dans l’absolu, ce n’est pas non plus quelque chose qui va nous faire tomber de notre chaise.

On finit avec Ultimate Team. Là encore, la révolution n’est toujours pas en marche. Dans ce que l’on peut noter, nous aurons le FUT Gallery. Il s’agira d’une salle où vous pourrez collectionner toutes les cartes, avoir un grade et gagner des récompenses en jetons ou des éléments cosmétiques. Un élément en plus pour progresser, et sachez que la plupart des icônes Ultimate Teams ont aussi été rééquilibrées.

C’est globalement tout ce que l’on peut dire sur les nouveautés, avec la faculté de faire des événements en direct désormais en solo. De ce fait, vous aurez tout le loisir de jouer contre l’IA sur n’importe quelle difficulté, tenter de gagner le tournoi et glaner de juteuses récompenses. En dehors de ça, notez que nous retrouverons encore plus de récompenses de fin de match, mais également plus de contrôle sur votre équipe. Vous pourrez en effet les faire évoluer avec un peu plus de choix qu’à l’accoutumé.

En somme, Ultimate Team veut vous donner encore plus de contrôles et de choix, mais aussi plus de moyens d’obtenir des récompenses. La flexibilité sera également le coeur central en matière d’amélioration cette année, et notez même que ce mythique mode de jeu n’en finira pas d’être mis à jour avec pas mal d’événements et d’ajouts au fil de l’année. On reste donc sur un mode de jeu qui se peaufine grâce aux retours de la communauté, et avec toujours plus de défis à compléter qui seront cette fois-ci bien plus flexibles et rapides.

Globalement que peut-on retenir de cette présentation ? Il est d’ores et déjà indéniable qu’EA Sports FC 27 a consenti à fournir des efforts sur pas mal d’éléments dont sur le gameplay, déjà plus réactif. La grosse cartouche sera aussi le hub social The Grounds qui parait franchement sympa sur le papier, et dont il ne reste plus qu’à voir à quel point ce dernier sera réussi ou non dans la pratique. En somme, le titre pourra sûrement nous convaincre avec ce nouveau mode de jeu, mais hélas nous faire redescendre de cette euphorie avec des modes de jeu existants qui n’offrent visiblement pas assez de nouveautés fraiches (à part la Gén Dynamique, et encore). Egalement, le gameplay reste dans les clous de son prédécesseur, avec des changements mineurs à notre sens. Nous sommes donc dans l’attente de voir à quel point EA Sports FC 27 va bouleverser sa formule mais pour cela, rendez-vous pour sa sortie officielle le 18 septembre prochain pour les possesseurs des éditions Ultimate et Ultimate Plus, et le 25 septembre prochain pour les autres sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch 1 & 2. On n’oublie pas de préciser que l’ancienne génération est amputée d’une bonne partie des nouveautés technique.