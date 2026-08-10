« Si vous n’êtes pas abonné à Netflix, vous devriez le devenir » : Le PDG de Take-Two tease la présentation à venir de GTA 6

Meilleur RP du moment pour Netflix

Strauss Zelnick assure le service après-vente de cette drôle de décision autour de GTA 6, après s’être félicité du nombre de précommandes a priori ahurissant du jeu de Rockstar (même s’il ne donne aucun chiffre). On ne sait pas réellement ce que cette présentation du jeu sur Netflix va comporter, ni combien de temps elle va durer, mais le PDG de Take-Two vous promet logiquement que cela vaudra le coup et vous encourage à vous abonner (interview tirée d’IGN) :

« Eh bien, comme vous pouvez l’imaginer, je ne dirai que du bien de Netflix. Si vous n’êtes pas abonné à Netflix, vous devriez le devenir. Quant à la bande-annonce en elle-même, elle sortira bientôt, je vous laisse donc à vos théories. Je suis certain que vous la regarderez, car tout le monde le fera. »

On pourrait y voir un peu d’arrogance, mais c’est sans doute un fait : tout le monde aura les yeux rivés sur cette présentation de GTA 6 le 27 août prochain, que ce soit sur Netflix ou ailleurs. Quant à savoir pourquoi ce choix a été effectué, Zelnick ne rentre pas dans les détails (du chèque) :

« Je pense que Rockstar a estimé qu’une diffusion sur Netflix serait un excellent moyen de diffuser cette présentation. Six heures plus tard, elle sera disponible sur la chaîne YouTube de Rockstar et, je pense, sur de nombreuses autres plateformes et sites par la suite. Je pense que c’est un exemple de la volonté de Rockstar d’innover dans le marketing, et j’espère que d’autres initiatives de ce genre suivront. »

Personnellement, on espère l’inverse dans la mesure où une publicité pour un jeu ne devrait pas être bloquée (même temporairement) derrière un abonnement payant, mais on est sans doute trop old-school, allez savoir. Rendez-vous tout de même le 27 août à 21 heures (ou six heures plus tard sur YouTube) pour voir comment tout ceci va se dérouler.