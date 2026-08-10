« Si vous n’êtes pas abonné à Netflix, vous devriez le devenir » : Le PDG de Take-Two tease la présentation à venir de GTA 6

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Parce que Rockstar ne veut rien faire comme tout le monde, les prochaines images exclusives de GTA 6 seront tout d’abord diffusées sur Netflix à la fin du mois, le temps d’une courte fenêtre d’exclusivité qui a pas mal fait réagir. Les personnes déjà abonnées pourront profiter de ce petit bonus sans problème, mais les autres rechignent logiquement à se payer un abonnement pour avoir accès à cette présentation, surtout pour quelques heures d’avance. Naturellement, le PDG de Take-Two vous encourage tout de même à mettre la main au portefeuille.

GTA 6

Meilleur RP du moment pour Netflix

Strauss Zelnick assure le service après-vente de cette drôle de décision autour de GTA 6, après s’être félicité du nombre de précommandes a priori ahurissant du jeu de Rockstar (même s’il ne donne aucun chiffre). On ne sait pas réellement ce que cette présentation du jeu sur Netflix va comporter, ni combien de temps elle va durer, mais le PDG de Take-Two vous promet logiquement que cela vaudra le coup et vous encourage à vous abonner (interview tirée d’IGN) :

« Eh bien, comme vous pouvez l’imaginer, je ne dirai que du bien de Netflix. Si vous n’êtes pas abonné à Netflix, vous devriez le devenir. Quant à la bande-annonce en elle-même, elle sortira bientôt, je vous laisse donc à vos théories. Je suis certain que vous la regarderez, car tout le monde le fera. »

On pourrait y voir un peu d’arrogance, mais c’est sans doute un fait : tout le monde aura les yeux rivés sur cette présentation de GTA 6 le 27 août prochain, que ce soit sur Netflix ou ailleurs. Quant à savoir pourquoi ce choix a été effectué, Zelnick ne rentre pas dans les détails (du chèque) :

« Je pense que Rockstar a estimé qu’une diffusion sur Netflix serait un excellent moyen de diffuser cette présentation. Six heures plus tard, elle sera disponible sur la chaîne YouTube de Rockstar et, je pense, sur de nombreuses autres plateformes et sites par la suite. Je pense que c’est un exemple de la volonté de Rockstar d’innover dans le marketing, et j’espère que d’autres initiatives de ce genre suivront. »

Personnellement, on espère l’inverse dans la mesure où une publicité pour un jeu ne devrait pas être bloquée (même temporairement) derrière un abonnement payant, mais on est sans doute trop old-school, allez savoir. Rendez-vous tout de même le 27 août à 21 heures (ou six heures plus tard sur YouTube) pour voir comment tout ceci va se dérouler.

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Date de sortie : 19/11/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

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