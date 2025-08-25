Avec Black Myth: Zhong Kui, Game Science voulait produire quelque chose de neuf plutôt qu’un DLC pour Wukong

Tout reprendre à zéro

Et ce désir de changement venait surtout du PDG du studio, Feng Ji. Ce dernier est revenu sur l’annonce de Black Myth: Zhong Kui via le réseau social Weibo, en déclarant que Game Science travaillait bien à l’origine sur un DLC de Wukong avant que les choses changent (propos traduits par MP1st).

Constamment interrogé sur la production d’un DLC pour Wukong, le PDG explique avoir mal vécu cette période jusqu’à ce que le co-fondateur Yang Qi lui demande s’il voulait vraiment travailler là-dessus ou s’il voulait produire quelque chose de nouveau. Une question qui aurait été salvatrice pour Feng Ji, qui a ensuite tenté de convaincre ses collègues qu’il fallait plutôt développer un nouveau jeu :

« Un DLC aurait bien sûr été un choix judicieux, mais pour l’instant, nous préférons d’abord créer un nouveau jeu Black Myth : nouveau héros, nouveau gameplay, nouveaux graphismes, nouvelle technologie et nouvelle histoire. Nous voulons nous libérer, expérimenter avec audace, rompre avec les schémas établis et repartir de zéro. »

Une volonté louable qui n’empêchera pas certains fans de Black Myth Wukong de vouloir que l’aventure se poursuive d’une manière ou d’une autre. Et à ce sujet, Feng Ji a une bonne nouvelle. Comme affirmé sur Scène par Geoff Keighley, la pérégrination vers l’Ouest n’est pas tout à fait terminée, mais les propos du PDG semblent davantage indiquer qu’il faudra s’attendre à quelque chose de plus gros qu’un simple DLC:

« Beaucoup pensent peut-être qu’un DLC est plus sûr, plus clair et plus rapide, mais de nombreuses idées de fans que j’ai vues sont déjà bien plus originales que celles que nous avions en tête. Comme vous tous, j’adore l’univers de La Pérégrination vers l’Ouest, celui des démons, des monstres, des dieux et des Bouddhas. La légende de Sun Wukong reviendra donc en temps voulu, plus complète et plus solide, une fois bien préparée. »

Mais ça, on ne le verra pas avant un paquet d’années étant donné que même Zhong Kui n’est pas près de sortir avant un bon moment, malgré sa récente annonce.