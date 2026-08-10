Débrief : GTA 6 trailer, Ghost Recon, Rachat EA et conférence THQ Nordic

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Comme chaque semaine, vous pouvez retrouver votre débrief hebdomadaire qui revient sur l’actualité de ces derniers jours. On vous résume tout ce qu’il ne fallait pas manquer en quelques minutes de vidéo.

Au programme de votre débrief, on revient tout d’abord sur la finalisation de l’acquisition d’Electronic Arts par trois acteurs, même si le plus important d’entre eux est le fonds d’investissement saoudien. On évoque également les dernières actualités chez Xbox, ainsi que la conférence THQ Nordic qui a eu lieu en fin de semaine. Et c’est sans oublier le cas GTA 6 qui continue de faire parler de lui, notamment avec une campagne marketing des plus curieuses.

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Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

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Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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