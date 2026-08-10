Débrief : GTA 6 trailer, Ghost Recon, Rachat EA et conférence THQ Nordic
Comme chaque semaine, vous pouvez retrouver votre débrief hebdomadaire qui revient sur l’actualité de ces derniers jours. On vous résume tout ce qu’il ne fallait pas manquer en quelques minutes de vidéo.
Au programme de votre débrief, on revient tout d’abord sur la finalisation de l’acquisition d’Electronic Arts par trois acteurs, même si le plus important d’entre eux est le fonds d’investissement saoudien. On évoque également les dernières actualités chez Xbox, ainsi que la conférence THQ Nordic qui a eu lieu en fin de semaine. Et c’est sans oublier le cas GTA 6 qui continue de faire parler de lui, notamment avec une campagne marketing des plus curieuses.