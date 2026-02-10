Game Science nous montre de quoi le moteur de Black Myth: Zhong Kui sera capable dans une vidéo spéciale
Publié le :
Rédigé par Jordan
Autant vous mettre en garde tout de suite, non, vous ne verrez pas ici d’images inédites de Black Myth: Zhong Kui. Pour celles et ceux qui n’ont pas suivi, ce titre est la suite de Black Myth: Wukong, jeu qui est devenu un véritable phénomène, surtout en Chine et en Asie. Le second opus a donc vite été dévoilé, mais son développement demandera encore pas mal de temps. Cependant, pour célébrer le Nouvel An chinois, Game Science a sorti une vidéo spéciale qui ne montre rien du jeu en lui-même, mais qui prouve que son moteur sera assez avancé.
Game Science fait sa tambouille
Vous ne verrez rien d’inédit à propos de Black Myth: Zhong Kui dans cette vidéo pourtant longue de 6 minutes. Game Science avait juste envie de s’amuser un peu ici avec le moteur graphique de son prochain jeu, afin de présenter une vidéo, presque un court-métrage à ce stade, où l’on voit une jeune femme cuisiner un étrange plat, accompagnée de commis pas comme les autres.
N’y voyez aucun indice sur ce que le jeu va proposer, même si la fin de la vidéo laisse un suspense, car Game Science a bien précisé que ce que vous voyez ici n’est pas canon, et n’a pas d’autre but que de divertir pour fêter le Nouvel An chinois. On vous l’accorde, cela reste une drôle de manière de célébrer cet événement.
L’attente autour de Black Myth: Zhong Kui va donc continuer encore un petit moment, mais on sait au moins que le moteur du jeu promet d’être assez convaincant.
