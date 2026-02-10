Game Science nous montre de quoi le moteur de Black Myth: Zhong Kui sera capable dans une vidéo spéciale

Game Science fait sa tambouille

Vous ne verrez rien d’inédit à propos de Black Myth: Zhong Kui dans cette vidéo pourtant longue de 6 minutes. Game Science avait juste envie de s’amuser un peu ici avec le moteur graphique de son prochain jeu, afin de présenter une vidéo, presque un court-métrage à ce stade, où l’on voit une jeune femme cuisiner un étrange plat, accompagnée de commis pas comme les autres.

N’y voyez aucun indice sur ce que le jeu va proposer, même si la fin de la vidéo laisse un suspense, car Game Science a bien précisé que ce que vous voyez ici n’est pas canon, et n’a pas d’autre but que de divertir pour fêter le Nouvel An chinois. On vous l’accorde, cela reste une drôle de manière de célébrer cet événement.

L’attente autour de Black Myth: Zhong Kui va donc continuer encore un petit moment, mais on sait au moins que le moteur du jeu promet d’être assez convaincant.