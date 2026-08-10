Les sorties jeux vidéo de la semaine du 10 août (Oblivion Remastered Switch 2, Grounded 2 PS5, Wild Blue Skies…)

Les sorties de la semaine

Les sorties jeux vidéo de cette semaine du 10 août sont surtout inaugurées avec la version Switch 2 de The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered et celle sur PS5 de l’accès anticipé de Grounded 2. On note aussi l’arrivée de titres indés curieux comme Wild Blue Skies, le Starfox-like, Duskfade, qui n’est pas sans rappeler Kingdom Hearts, ou encore Dash’n’Drops, déclinaison roguelite de Decline’s Drops et création du studio français Le Moulin aux Bulles.

Pour terminer la semaine, Mafia: The Old Country nous proposera son DLC « Homme d’honneur » avec en guest star Ennio Salieri.

Voici la liste des sorties jeux vidéo à ne pas manquer cette semaine :

11 août

13 août

14 août