Les sorties jeux vidéo de la semaine du 10 août (Oblivion Remastered Switch 2, Grounded 2 PS5, Wild Blue Skies…)
Nous avons encore un peu de temps avant la rentrée, avec déjà en perspective une Gamescom qui se chargera de donner un coup de fouet à un été comme d’habitude assez calme. Cela ne veut pas dire que l’on a rien à se mettre sous la dent pour cette nouvelle semaine, entre portages, DLC et titres indés plutôt intrigants.
Les sorties de la semaine
Les sorties jeux vidéo de cette semaine du 10 août sont surtout inaugurées avec la version Switch 2 de The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered et celle sur PS5 de l’accès anticipé de Grounded 2. On note aussi l’arrivée de titres indés curieux comme Wild Blue Skies, le Starfox-like, Duskfade, qui n’est pas sans rappeler Kingdom Hearts, ou encore Dash’n’Drops, déclinaison roguelite de Decline’s Drops et création du studio français Le Moulin aux Bulles.
Pour terminer la semaine, Mafia: The Old Country nous proposera son DLC « Homme d’honneur » avec en guest star Ennio Salieri.
Voici la liste des sorties jeux vidéo à ne pas manquer cette semaine :
11 août
- The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered (Switch 2)
- Grounded 2 (PS5 accès anticipé)
- Agent 64: Spies Never Die (PC accès anticipé)
- Echoes of Mystralia (PC accès anticipé)
13 août
- Hell Let Loose: Vietnam (PC, PS5, Xbox Series)
- Wild Blue Skies (PC, PS5, Xbox Series)
- Defender of the Crown: The Legend Returns (PC, PS5, Xbox Series, Switch)
- Duskfade (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2)
- Skatesterre (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2)
- Rivage (PC, PS5, Xbox Series)
- Dash’n’Drops (PC accès anticipé)
- Panzer Knights: Commander’s Edition (PS5, Xbox Series)
14 août
- Mafia: The Old Country – Man of Honor (PC, PS5, Xbox Series)