Le scénariste de la série Mass Effect dément une réécriture pour séduire les non-joueurs

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Alors que l’adaptation télévisée de Mass Effect être bien partie pour se concrétiser, une polémique autour de son orientation créative a éclaté en début de mois. Daniel Casey, scénariste et producteur du projet en développement chez Amazon Prime Video, a fermement démenti les rumeurs selon lesquelles la série aurait été réécrite pour s’adresser davantage à un public non joueur.

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Mass Effect
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Date de sortie : 23/11/2007

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