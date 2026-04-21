Le scénariste de la série Mass Effect dément une réécriture pour séduire les non-joueurs

Le scénariste réfute toute modification imposée

Interrogé par un fan sur le réseau social Bluesky, Daniel Casey (notamment connu pour avoir écrit le scénario de Fast & Furious 9) a tenu à clarifier la situation.

Je ne peux pas entrer dans les détails de ce que j’écris (j’ai signé un NDA ect.), mais cet article m’a surpris autant que vous. Je ne sais pas d’où vient cette citation sur le “public non joueur” ni qui l’a prononcée, mais on ne m’a jamais demandé cela.

So, I can’t talk about the specifics of what I’m writing (I’ve signed NDAs, etc) — but for whatever it’s worth, that article by the Ankler caught me off guard just as much as you. I don’t know where that “non-gaming audiences” quote came from or who said it, but at no point has that been said to me. — Daniel Casey (@danielcaseytypes.bsky.social) 2026-04-20T03:02:07.176Z

Une déclaration qui contredit directement les informations avancées par le média The Ankler. Pour rappel, il affirmait que Peter Friedlander (l’homme à la tête de la division TV et films d’Amazon) aurait demandé une réécriture de la série Mass Effect, afin qu’elle soit plus « attirante pour le public non-gamer ».

Il y a quelques mois, Michael Gamble (réalisateur du prochain jeu Mass Effect actuellement en développement) avait déjà tenté de rassurer les fans sur l’orientation de la série. Contrairement à ce que certains pouvaient attendre, l’adaptation ne revisitera pas directement l’histoire du commandant Shepard.

Ce ne sera pas une redite de l’histoire de Shepard car après tout, c’est votre histoire.

La série proposera ainsi un récit original situé après les événements de la trilogie principale. Il faudra encore du temps avant de voir l’adaptation arriver sur nos écrans, seul moyen fiable de confirmer de quel côté penchera la série.