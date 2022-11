Mass Effect : Le prochain épisode teasé avec une vidéo énigmatique pour le N7 Day

Le 7 novembre est un jour un peu spécial pour les fans de la saga Mass Effect, puisqu’il s’agit du N7 Day, une journée communautaire qui permet à BioWare de fêter l’héritage de sa série tout en faisant quelques petites annonces au passage, si le calendrier le permet. La sortie du prochain Mass Effect, ce n’est pas pour demain, et par conséquent, le studio n’a pas grand chose à nous partager sur ce nouvel épisode. Mais il peut tout de même nous offrir un teaser des plus énigmatiques, qui a pour but de nous aiguiller sur quelques éléments de lore.

Un interception étrange…

Happy #N7Day from across the stars! 💫 We found this interesting footage you may want to 🔍 a bit more closely. Download in HD ​​⬇️https://t.co/gyydhuuT1e pic.twitter.com/h97zjH5C1G — Mass Effect (@masseffect) November 7, 2022

Pour comprendre ce que l’on voit dans cette nouvelle vidéo, il faut avoir l’œil attentif et surtout bien connaître l’univers de Mass Effect. Ce que l’on semble deviner ici, c’est la reconstruction potentielle des relais cosmodésiques. L’architecture y ressemble fortement, et l’appellation MR7 pourrait signifier « Mass Relay 7 » (Mass Relay = relais cosmodésiques).

Un vaisseau dont les réacteurs font énormément penser à ceux du Normandy est également visible, mais on fabule sans doute un peu trop (c’est sans doute le vaisseau présent sur la première affiche du jeu). Les petites lignes en bas de l’écran parle d’un capitaine nommé Sao’Rhai Zhillian Jones, un nom qui pourrait facilement appartenir à un Asari. On laissera le soin aux fans très pointus de cet univers de déceler tous les secrets de cette vidéo.

Un message du réalisateur pour ce N7 Day

Pendant ce temps, BioWare réaffirme que le temps n’est pas encore venu pour en dévoiler plus sur le jeu, mais le réalisateur, Mike Gamble, a partagé un message à ce sujet :

« Au cours des presque 15 ans qui se sont écoulés depuis la sortie du premier Mass Effect, la principale raison pour laquelle nous aimons toujours travailler dessus est le dévouement et la passion de cette communauté. Certains d’entre vous ont été avec nous à travers tout ce que nous avons pu vivre. Nous avons grandi ensemble, sacrifié Ashley ensemble, (note de l’équipe de développement : Ou Kaidan, Mike ! Nous faisons tous des choix différents.) nous avons fait face à des difficultés ensemble… et avons ri jusqu’à ce que nos visages soient fatigués… ensemble ! Et pour ceux d’entre vous qui découvrent Mass Effect (merci, la Legendary Edition !), bienvenue ! Je peux promettre que de nombreuses années de plaisir, d’aventures et de personnages dont vous tomberez amoureux, sont encore à venir. […] Nous aimons donner vie à cet univers, et bien que nous voulons partager beaucoup plus de choses avec vous, ça sera pour une autre fois. Pour l’instant, il y a quelque chose que nous voulons que vous regardiez. Nous avons intercepté des images étranges de l’une des stations de surveillance dans l’espace connu. Ce n’est peut-être rien, mais… »

Vous l’aurez compris, tout le monde déteste Ashley (oui) et la sortie du prochain Mass Effect n’est pas encore à nos portes. On imagine qu’on se donne déjà rendez-vous pour le prochain N7 Day pour en savoir plus.