Amazon demande que la série TV Mass Effect repasse par la case écriture pour qu’elle puisse plaire à un public « non-gamer »

La série devrait malgré tout être commandée

Un nouvel article publié sur le site The Ankler revient sur la série Mass Effect en évoquant de manière plus large les premiers mois de Peter Friedlander à la tête de la division TV et films d’Amazon, en poste depuis octobre dernier. Ce qui nous intéresse ici, c’est ce qu’il se passe autour de l’adaptation des aventures du Commandant Shepard, et visiblement, les choses n’avancent pas aussi bien que prévu.

Selon l’article, Friedlander aurait demandé une réécriture de la série Mass Effect, afin qu’elle soit plus « attirante pour le public non-gamer », sans que l’on sache véritablement ce que cela sous-entend. Allez savoir si cela indique qu’il était nécessaire de diminuer les références aux jeux pour éviter de trop pousser le fan service et laisser les néophytes de côté. Sans le contexte et sans le texte d’origine, difficile de savoir si cela est une mauvaise chose ou non. En tout cas, on comprend pourquoi Amazon se montre prudent ici étant donné qu’une série Mass Effect doit demander un sacré budget, et Prime Video s’y connaît en séries bien trop chères à produire et peu rentables.

Malgré cette rréécriture la série serait sur le point d’être commandée, ce qui veut dire qu’elle devrait tout de même voir le jour dans un futur plus ou moins proche.