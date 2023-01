BioWare : Mac Walters, vétéran de la série Mass Effect, quitte le studio

BioWare a été touché par de nombreux départs cette année, avec tout de même quelques vétérans qui ont décidé d’effectuer leur retour pour travailler sur le prochain Mass Effect. Mais le studio perd aujourd’hui l’un de ses plus grands représentants en la personne de Mac Walters, l’un des membres les plus connus de BioWare puisqu’il est l’une des figures de proue de la licence Mass Effect. Après 19 ans de bons et loyaux services, Walters a annoncé son départ sur LinkedIn (relayé par Eurogamer).

L’aventure s’arrête ici pour l’un des grands noms du studio

Pour celles et ceux qui ne connaitraient pas le bonhomme, Mac Walters aura été l’un des principaux scénaristes de la saga Mass Effect, notamment sur le deuxième et troisième épisode. Il a ensuite œuvré en tant que directeur créatif sur Mass Effect Andromeda, ainsi qu’en tant que directeur de projet sur Mass Effect : Legendary Edition, où il aura été le porte-parole du studio pour bien vendre la trilogie. Jusqu’à son départ annoncé aujourd’hui, il travaillait également à la production de Dragon Age Dreadwolf, le prochain gros titre du studio.

Son départ est simplement motivé par l’envie d’expérimenter de nouvelles choses, après avoir passé presque deux décennies chez BioWare :

« Comme certains d’entre vous le savent déjà, à la fin de l’année dernière, j’ai décidé de quitter BioWare. Ces 19 dernières années ont été pour le moins une expérience qui a changé ma vie, et cela a rendu ce dernier choix très difficile à effectuer. J’ai travaillé avec tellement de gens formidables et j’ai eu le privilège de faire partie des équipes et des projets les plus incroyables. C’est difficile de synthétiser tout cela, et je sais que j’y penserait encore pendant des années. Merci à tous ceux avec qui j’ai eu la joie de travailler, et je souhaite à tout le monde chez BioWare le meilleur dans tout ce que vous faites. Ce fut vraiment un plaisir. »

Walters n’a pas encore indiqué dans quelle direction il allait poursuivre sa carrière. On ne peut donc que lui souhaiter bonne chance pour la suite de ses projets.