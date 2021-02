Mass Effect Legendary Edition

Mass Effect Legendary Edition est une compilation regroupant la première trilogie Mass Effect, remasterisée en 4K et en 60 fps. Cette collection dispose de tous les DLC des trois jeux, à l'exception de Pinnacle Station et du multijoueur de Mass Effect 3. De nombreux ajustements ont été effectués sur les trois jeux, aussi bien d'un point de vue technique qu'artistique. On retrouve ainsi des modèles de personnages plus propres, des animations retravaillées et des corrections dans le gameplay.