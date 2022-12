Accueil » Actualités » PlayStation Plus : Présentation des jeux PS Plus de décembre 2022

Tous les mois, Sony met à disposition plusieurs jeux pour les abonnés PlayStation Plus. Trois sont « offerts » aux membres Essential, le premier palier de l’abonnement. Un concept existant depuis plusieurs années et qui permet de récupérer des jeux parfois bien sympathiques. En novembre, la sélection était plutôt correcte avec la présence de Nioh 2. Découvrons maintenant ensemble les jeux PlayStation Plus de décembre 2022 et voyons si Sony nous fait un petit cadeau de noël ou non.

Quels sont les jeux PlayStation Plus de décembre 2022 ?

Ce sont trois jeux qui seront disponibles en décembre, avec l’ensemble jouable sur PlayStation 4 et PlayStation 5. Et il faut avouer que le line-up est pas mal, avec la présence de l’édition légendaire de Mass Effect, permettant de retrouver les trois épisodes de la saga. Cela porte le nombre total du mois à 5 titres tout de même. Biomutant, pas aussi incroyable qu’espéré mais tout de même bien sympathique, est également présent, aux côtés d’un nouveau brawler 3D. On vous les présente en vidéo.

Quand arrivent les jeux PS Plus de décembre ? Eh bien comme toujours, il faut savoir que les jeux PlayStation Plus de décembre 2022 seront disponibles au téléchargement dès ce mardi 6 décembre dans la journée, généralement en fin de matinée. Il est possible de les ajouter à sa bibliothèque via l’onglet dédié sur votre console ou via la page produit de chaque jeu.