BioWare tease fortement le prochain Mass Effect avec un teaser mystérieux pour le N7 Day

Les théories vont fuser

La piste a débuté avec le message Mike Gamble, directeur et producteur exécutif Mass Effect, qui a été publié sur le site officiel d’EA. Dans celui-ci, on peut voir celui-ci rendre hommage à la série tout en parlant du travail effectué sur le prochain épisode, avec des questionnements qui ne manqueront pas de faire réagir les fans :

« Qu’est-il arrivé aux personnages que vous connaissez et ceux que vous préférez ? Quel personnage est vraiment mort ? Qui a eu des enfants avec qui ? Quel bruit fait un bébé volus quand il pleure ? Et les galaxies, alors ? Et les différentes fins ! Qu’en est-il de notre scientifique asari qui a remplacé le Courtier de l’ombre ? Et qu’est-il à arrivé à S… enfin bref, vous voyez l’idée. Bien sûr, nous avons les réponses à toutes ces questions, mais vous allez devoir attendre pour les découvrir. »

Des questions brûlantes qui hantent la communauté en attendant que le prochain Mass Effect devienne plus concret. Mais ce n’était pas tout ce que BioWare avait à nous dire. Sur cette même page, plusieurs 0 et 1 ont été placés dans le texte afin de délivrer le message suivant en code binaire : « Epsilon ».

Une référence à Andromeda ?

En entrant ce nom dans la barre d’URL du site, cela nous fait atterrir sur une nouvelle page contenant le message : « Bien qu’ils devraient maintenant savoir qu’il ne faut pas sous-estimer les humains ». Le tout accompagné par un signal de détresse en provenance de la galaxie d’Andromède, en référence à Mass Effect Andromeda.

Un jeu de pistes qui se termine par une vidéo de 6 secondes seulement dans laquelle on voit simplement une personne marcher. Qui est elle ? C’est la grande question. Liara, comme dans le premier teaser ? Gamble indique qu’il s’agit là du « premier paquet intercepté », ce qui laisse entendre que d’autres sont en chemin… d’ici quelques heures ou durant les Game Awards ? Rien de certain, donc on continuera à surveiller cela de près, d’autant plus que le studio avait posté une autre vidéo énigmatique l’an dernier, sans que rien ne suive.

MAJ : Une deuxième teaser a été publié dans la foulée, et les couleurs portées par le personnage ne sont pas sans rappeler celles du commandant Shepard…