Le réalisateur de Tekken 8 rejoint à son tour SNK pour travailler à nouveau avec Katsuhiro Harada

Un trio iconique chez SNK

Ce sont des retrouvailles évidentes qui s’opèrent ici. Le duo qui était auparavant à la tête de Tekken est reformé, mais cette fois-ci chez SNK, qui s’offre les talents de Kohei Ikeda en plus de ceux de Harada. Il travaillera désormais à nouveau avec ce dernier au sein de VS Studio, sur un jeu inédit dont on ne sait pour l’instant rien du tout. L’intéressé a lui-même confirmé la chose sur ses réseaux sociaux, où il apparaît aux côtés de Harada et Yuichi Yonemorie (qui est lui aussi un vétéran de Tekken) :

« Ma carrière m’amène à rejoindre VS STUDIO. Travailler à nouveau sur des jeux avec deux de mes anciens patrons convoque une nostalgie à bien des égards, tout en suscitant, en même temps, l’excitation de créer quelque chose de totalement nouveau, ce qui rend chaque jour incroyablement gratifiant. J’ai vraiment hâte de voir ce que nous pouvons créer ensemble ! »

Et nous aussi, on a hâte, étant donné que ce trio a fait les belles heures de la saga Tekken. Avec une telle équipe, on imagine mal SNK ne pas travailler sur un nouveau jeu de combat en 3D, même si le trio pourrait avoir envie de s’essayer à autre chose. On surveillera en tout cas les avancées du projet avec attention.