Le réalisateur de Tekken 8 rejoint à son tour SNK pour travailler à nouveau avec Katsuhiro Harada

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La saga Tekken a perdu deux de ses piliers majeurs ces derniers mois avec tout d’abord Katsuhiro Harada, qui gérait jusqu’ici la licence. Le visage emblématique de la série s’en était allé chez SNK pour prendre les rênes d’un tout nouveau studio. Aujourd’hui, on apprend qu’il a recruté son ex-collègue Kohei Ikeda, qui a quitté Bandai Namco en juin dernier.

Kohei Ikeda // Source : Bandai Namco

Un trio iconique chez SNK

Ce sont des retrouvailles évidentes qui s’opèrent ici. Le duo qui était auparavant à la tête de Tekken est reformé, mais cette fois-ci chez SNK, qui s’offre les talents de Kohei Ikeda en plus de ceux de Harada. Il travaillera désormais à nouveau avec ce dernier au sein de VS Studio, sur un jeu inédit dont on ne sait pour l’instant rien du tout. L’intéressé a lui-même confirmé la chose sur ses réseaux sociaux, où il apparaît aux côtés de Harada et Yuichi Yonemorie (qui est lui aussi un vétéran de Tekken) :

« Ma carrière m’amène à rejoindre VS STUDIO. Travailler à nouveau sur des jeux avec deux de mes anciens patrons convoque une nostalgie à bien des égards, tout en suscitant, en même temps, l’excitation de créer quelque chose de totalement nouveau, ce qui rend chaque jour incroyablement gratifiant. J’ai vraiment hâte de voir ce que nous pouvons créer ensemble ! »

Et nous aussi, on a hâte, étant donné que ce trio a fait les belles heures de la saga Tekken. Avec une telle équipe, on imagine mal SNK ne pas travailler sur un nouveau jeu de combat en 3D, même si le trio pourrait avoir envie de s’essayer à autre chose. On surveillera en tout cas les avancées du projet avec attention.

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Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

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Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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