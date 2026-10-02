GTA 6 : Pendant un soir, l’équipe de basket Miami HEAT sera surnommée Vice City HEAT pour fêter le lancement du jeu

Un coup marketing unique

Par dantesque, on entend immensément cher. On n’ose à peine imaginer le coût d’une collaboration comme celle-ci, mais puisque l’on parle de GTA 6, pas question de se restreindre chez Take-Two. L’éditeur se paye aujourd’hui une publicité géante puisque durant un soir, l’équipe de basket Miami Heat changera de nom pour s’appeler Vice City HEAT, en hommage à la célèbre ville dans le jeu.

Cela aura lieu le 18 novembre prochain, la veille du lancement de GTA 6, à l’occasion d’un match contre les Bucks de Milwaukee. Pour l’occasion, des événements spéciaux auront lieu sur place. Le terrain sera lui aussi retouché pour afficher les couleurs de Vice City, et même les maillots de l’équipe des Heat seront retouchés. Par ailleurs, une nouvelle gamme de vêtements Vice City est lancée dans le même temps, disponible sur le site officiel de la NBA, vendue à prix d’or (comme tout ce qui touche à GTA 6 en somme).

Si vous n’êtes pas réellement branchés basket, notez tout de même que ce genre d’opération est un sacré événement, pour ne pas dire qu’il est historique. On parle sans doute d’un coût marketing assez colossal, que seul GTA 6 peut réaliser.