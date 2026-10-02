Le rachat de Warner Bros par Paramount est acté, la nouvelle entreprise s’appellera simplement Skydance

Licenciements dans 3, 2, 1…

Dès le 6 octobre prochain, Warner Bros sera donc absorbé au sein de la méga-entreprise qu’est en train de créer David Ellison. Paramount-Skydance était déjà un empire audiovisuel, mais ajoutez-y maintenant Warner Bros, et vous avez là l’une des entreprises américaines les plus puissantes du monde dans le domaine du divertissement. Et pas que, car Ellison récupère aussi plusieurs chaînes de télévision dans son escarcelle, qu’il n’utilisera pas du tout pour contenter son bienfaiteur qu’est Donald Trump (mais non, voyons).

Avec ce rachat, Warner Bros ne disparaît pas complètement, même si la nouvelle entreprise qui réunit tout ce beau monde se nommera tout simplement : Skydance. Paramount et Warner Bros resteront en quelque sorte des « marques » au sein de cette société, histoire de mieux compartimenter les opérations.

Techniquement, on peut donc se dire que Warner Bros. Games ne devrait pas changer de nom, à moins d’être fusionné avec Skydance New Media qui a sa propre division gaming (avec notamment le porté disparu Marvel 1943: Rise of Hydra). Cependant, on peut s’attendre à ce que les choses bougent. Du côté de la branche cinéma, Mike de Luca et Pam Abdy étaient les grands manitous de la division cinéma chez Warner Bros, mais selon Puck, ils seraient aujourd’hui écartés. Cela préfigure de grands changements dans la hiérarchie chez Warner Bros, peut-être chez Warner Bros. Games, même si techniquement, cette division répond toujours aux ordres de David Zaslav.

On se doute néanmoins que des tas de licenciements sont à attendre, et le secteur du jeu vidéo sera loin d’être à l’abri. Variety parle d’une dette à hauteur de 80 milliards de dollars pour Skydance. Pour éponger cela, il est sûr et certain qu’une restructuration massive viendra supprimer des centaines, pour ne pas dire des milliers d’emplois dans les semaines et mois à venir. L’avenir de Warner Bros. Games est donc plus incertain que jamais en dehors de quelques projets comme Hogwarts Legacy 2 qui ne devraient pas connaître trop de remous.