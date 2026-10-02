Le rachat de Warner Bros par Paramount est acté, la nouvelle entreprise s’appellera simplement Skydance

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Si cette affaire est davantage liée au monde du cinéma qu’à celui du jeu vidéo, elle a forcément un impact sur notre secteur préféré. Paramount-Skydance a tout fait pour mettre la main sur Warner Bros, et après des mois de marchandages et de batailles contre les organismes de régulation, l’acquisition de 111 milliards de dollars n’a plus aucun obstacle devant elle et devrait entrer en vigueur dès la semaine prochaine.

LEGO Batman: L'Héritage du Chevalier Noir // Source : Warner Bros

Licenciements dans 3, 2, 1…

Dès le 6 octobre prochain, Warner Bros sera donc absorbé au sein de la méga-entreprise qu’est en train de créer David Ellison. Paramount-Skydance était déjà un empire audiovisuel, mais ajoutez-y maintenant Warner Bros, et vous avez là l’une des entreprises américaines les plus puissantes du monde dans le domaine du divertissement. Et pas que, car Ellison récupère aussi plusieurs chaînes de télévision dans son escarcelle, qu’il n’utilisera pas du tout pour contenter son bienfaiteur qu’est Donald Trump (mais non, voyons).

Avec ce rachat, Warner Bros ne disparaît pas complètement, même si la nouvelle entreprise qui réunit tout ce beau monde se nommera tout simplement : Skydance. Paramount et Warner Bros resteront en quelque sorte des « marques » au sein de cette société, histoire de mieux compartimenter les opérations.

Techniquement, on peut donc se dire que Warner Bros. Games ne devrait pas changer de nom, à moins d’être fusionné avec Skydance New Media qui a sa propre division gaming (avec notamment le porté disparu Marvel 1943: Rise of Hydra). Cependant, on peut s’attendre à ce que les choses bougent. Du côté de la branche cinéma, Mike de Luca et Pam Abdy étaient les grands manitous de la division cinéma chez Warner Bros, mais selon Puck, ils seraient aujourd’hui écartés. Cela préfigure de grands changements dans la hiérarchie chez Warner Bros, peut-être chez Warner Bros. Games, même si techniquement, cette division répond toujours aux ordres de David Zaslav.

On se doute néanmoins que des tas de licenciements sont à attendre, et le secteur du jeu vidéo sera loin d’être à l’abri. Variety parle d’une dette à hauteur de 80 milliards de dollars pour Skydance. Pour éponger cela, il est sûr et certain qu’une restructuration massive viendra supprimer des centaines, pour ne pas dire des milliers d’emplois dans les semaines et mois à venir. L’avenir de Warner Bros. Games est donc plus incertain que jamais en dehors de quelques projets comme Hogwarts Legacy 2 qui ne devraient pas connaître trop de remous.

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Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

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Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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