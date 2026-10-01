Nerial, le studio de Devolver derrière la série des Reigns, ferme ses portes

0

L’annonce d’un nouveau spin-off pour la saga Reigns avait de quoi surprendre. Aux dernières nouvelles, Devolver commençait à réduire les effectifs au sein de son studio Nerial, racheté en 2021. On comprend aujourd’hui que Reigns: The Witcher était en réalité le jeu de la dernière chance, un ultime projet qui n’aura pas été suffisant pour sauver le studio de sa fermeture.

Reigns: Game of Thrones // Source : Nerial

La fin d’un règne

C’est donc la fin du studio Nerial, 13 ans après son ouverture. Il avait su se faire remarquer pour ses jeux Reigns, au principe très simple mais addictif, mais on lui doit également quelques projets intéressants comme Card Shark ainsi que The Crush House, sorte de parodie de téléréalité. Tous ces jeux n’auront pas fait en sorte que Nerial perdure plus longtemps. Le studio annonce entrer « en hibernation », ce qui veut plus ou moins dire qu’il ferme sauf en cas de miracle :

« Après 13 ans et 11 jeux publiés, nous avons décidé, d’un commun accord avec nos partenaires de chez Devolver, de mettre un terme aux activités de développement du studio. […] La formidable équipe de Nerial va désormais chercher de nouvelles opportunités et nous recommandons chaudement chacun de ses membres aux studios qui auront la chance de les accueillir. Nous tenons également à remercier les nombreuses personnes exceptionnelles avec qui nous avons collaboré, que ce soit au sein du studio, chez Devolver ou lors de collaborations. Chacun de nos projets n’a été rendu possible que via l’impossible, par des rencontres pleines de talents et de passion. »

Il faut croire que même pour des éditeurs comme Devolver qui jouent avec les codes du système, aucun studio n’est aujourd’hui réellement à l’abri d’un funeste destin.

Ajoutez-nous à vos favoris

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de Reigns: The Witcher
Reigns: The Witcher
pc ios android

Date de sortie : 25/02/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

Sur le même thème

Reigns : Un nouveau spin-off est annoncé et nous emmène dans le monde de The Witcher

pc ios android
Reigns : Un nouveau spin-off est annoncé et nous emmène dans le monde de The Witcher

Chez The Coalition, plusieurs employés craignent les licenciements après le lancement de Gears of War E-Day

pc ps5 xbox series
Chez The Coalition, plusieurs employés craignent les licenciements après le lancement de Gears of War E-Day

Motorsport Manager 2 : Le jeu de gestion d’écurie automobile de Playsport Games dévoile son premier trailer de gameplay

pc
Motorsport Manager 2 : Le jeu de gestion d’écurie automobile de Playsport Games dévoile son premier trailer de gameplay

007 First Light reçoit aujourd’hui un DLC gratuit avec un mode New Game+ et un mode Photo

pc ps5 xbox series switch 2
007 First Light reçoit aujourd’hui un DLC gratuit avec un mode New Game+ et un mode Photo
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Gears of War E-Day : Les premiers tests sont là, que vaut ce nouvel épisode selon la presse ?
pc xbox series
Gears of War E-Day : Les premiers tests sont là, que vaut ce nouvel épisode selon la presse ?
The Witcher 3 Remastered se met à jour pour corriger son éclairage ainsi que d’autres petits détails
pc ps5 xbox series ps4 xbox one switch 2
The Witcher 3 Remastered se met à jour pour corriger son éclairage ainsi que d’autres petits détails
Kena: Scars of Kosmora est repoussé en 2027, nouveaux détails sur cette suite qui aura droit à une édition physique
pc ps5
Kena: Scars of Kosmora est repoussé en 2027, nouveaux détails sur cette suite qui aura droit à une édition physique
Football Manager 27 démarrera sa saison en novembre, directement dans le Game Pass
pc ps5 xbox series ios android
Football Manager 27 démarrera sa saison en novembre, directement dans le Game Pass
Fortnite : Cauchemars 2026 démarre aujourd’hui, à quoi s’attendre pour l’événement d’Halloween ?
pc ps5 xbox series switch ios android ps4 xbox one switch 2
Fortnite : Cauchemars 2026
EA Sports FC 27 dévoile la troisième Team Of The Week
pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one switch 2
EA Sports FC 27 dévoile la troisième Team Of The Week
Le film Helldivers est repoussé à 2028, mais il a trouvé sa tête d’affiche avec Alan Ritchson (Reacher)
pc ps5 xbox series
Le film Helldivers est repoussé à 2028, mais il a trouvé sa tête d’affiche avec Alan Ritchson (Reacher)
Massive Entertainment reprend la main sur The Division, Ghost Recon, Splinter Cell et le MOBA March of Giants
Massive Entertainment reprend la main
« Xbox n’est pas à vendre » : Asha Sharma met les points sur les i malgré la restructuration en cours
xbox series
Asha-Sharma-CEO-Xbox
PlayStation Plus : Voici les 3 jeux qui vont rejoindre l’abonnement Essential en octobre
ps5 ps4
PlayStation plus jeux logo bleu sony ps4
Pour Shuhei Yoshida, Sony et Nintendo ne doivent surtout pas se presser pour sortir de nouvelle consoles
Pour Shuhei Yoshida, Sony et Nintendo ne doivent surtout pas se presser pour sortir de nouvelle consoles
C’est terminé entre Grasshopper (Romeo is a Dead Man) et NetEase, le studio du Suda51 redevient indépendant
pc ps5 xbox series
C’est terminé entre Grasshopper (Romeo is a Dead Man) et NetEase, le studio du Suda51 redevient indépendant
Xbox : La fonctionnalité qui permet de « numériser » vos disques de jeux est maintenant disponible pour tout le monde
xbox series xbox one
Xbox : La fonctionnalité qui permet de « numériser » vos disques de jeux est maintenant disponible pour tout le monde
Steam va modifier la façon dont il met en avant les promotions, avec des pages plus personnalisées
pc
Steam va modifier la façon dont il met en avant les promotions, avec des pages plus personnalisées
La sortie du DLC de Crimson Desert est reportée, mais ce n’est que pour quelques jours
pc ps5 xbox series
La sortie du DLC de Crimson Desert est reportée, mais ce n’est que pour quelques jours
Guillermo del Toro a eu envie de réaliser un film BioShock, mais les négociations se sont très mal passées
BioShock
GTA 6 : Rockstar promet qu’il n’a fait aucun compromis sur l’échelle du jeu et sur les détails apportés
ps5 xbox series
GTA 6 : Rockstar promet qu’il n’a fait aucun compromis sur l’échelle du jeu et sur les détails apportés
Le réalisateur de Control Resonant explique pourquoi il n’y a pas de fameuse peinture jaune dans le jeu
pc ps5 xbox series
Le réalisateur de Control Resonant explique pourquoi il n’y a pas de fameuse peinture jaune dans le jeu
Little Nightmares III tente de sortir la tête de l’eau avec son nouveau DLC disponible dès maintenant
pc ps5 xbox series switch ps4 switch 2
Little Nightmares III tente de sortir la tête de l’eau avec son nouveau DLC disponible dès maintenant
Avec son remaster, The Witcher 3 établit un nouveau record de fréquentation sur Steam
pc ps5 xbox series ps4 xbox one switch 2
Avec son remaster, The Witcher 3 établit un nouveau record de fréquentation sur Steam
GTA 6 : 12 nouvelles images nous montrent différents paysages de Leonida
ps5 xbox series
GTA 6 : 12 nouvelles images nous montrent différents paysages de Leonida
GTA 6 confirme ses ouragans et détaille une météo dynamique impressionnante
ps5 xbox series
GTA 6 confirme ses ouragans et détaille une météo dynamique impressionnante
GTA 6 aura plus de 170 espèces d’animales représentées en jeu, avec la possibilité de visiter des zoos
ps5 xbox series
GTA 6 aura plus de 170 espèces d’animales représentées en jeu, avec la possibilité de visiter des zoos
Xbox dévoile son propre trophée Platine, un nouveau succès qui sera bientôt mis en place pour tous les jeux
xbox series
Xbox dévoile son propre trophée Platine, un nouveau succès qui sera bientôt mis en place pour tous les jeux