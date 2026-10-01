Nerial, le studio de Devolver derrière la série des Reigns, ferme ses portes

La fin d’un règne

C’est donc la fin du studio Nerial, 13 ans après son ouverture. Il avait su se faire remarquer pour ses jeux Reigns, au principe très simple mais addictif, mais on lui doit également quelques projets intéressants comme Card Shark ainsi que The Crush House, sorte de parodie de téléréalité. Tous ces jeux n’auront pas fait en sorte que Nerial perdure plus longtemps. Le studio annonce entrer « en hibernation », ce qui veut plus ou moins dire qu’il ferme sauf en cas de miracle :

« Après 13 ans et 11 jeux publiés, nous avons décidé, d’un commun accord avec nos partenaires de chez Devolver, de mettre un terme aux activités de développement du studio. […] La formidable équipe de Nerial va désormais chercher de nouvelles opportunités et nous recommandons chaudement chacun de ses membres aux studios qui auront la chance de les accueillir. Nous tenons également à remercier les nombreuses personnes exceptionnelles avec qui nous avons collaboré, que ce soit au sein du studio, chez Devolver ou lors de collaborations. Chacun de nos projets n’a été rendu possible que via l’impossible, par des rencontres pleines de talents et de passion. »

Il faut croire que même pour des éditeurs comme Devolver qui jouent avec les codes du système, aucun studio n’est aujourd’hui réellement à l’abri d’un funeste destin.