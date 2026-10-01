Motorsport Manager 2 : Le jeu de gestion d’écurie automobile de Playsport Games dévoile son premier trailer de gameplay

0

En 2016, Playsport Games a su conquérir le cœur des fans de sport automobile, par le biais de son très bon jeu de gestion Motorsport Manager. Et si des concurrents ont émergé et tenté de faire de même par la suite (GT Manager, F1 Manager), aucun n’a réussi à pleinement remplacer MM aux yeux de nombreux joueurs et nombreuses joueuses. Alors quand le studio britannique a officialisé plancher sur Motorsport Manager 2 fin juin dernier, autant dire que cette annonce a fait pas mal de bruit. Attendu l’an prochain sur PC, le titre a refait parler de lui hier, en dévoilant notamment son premier trailer de gameplay.

Motorsport Manager 2 // Source : Playsport Games

De la Monoplace, du GT, de l’Endurance et de la Moto au programme

Comme il y a dix ans, Playsport Games nous invitera à diriger une écurie préconfigurée ou une à créer de A à Z, dans le but de l’amener au sommet du sport automobile. Pour y arriver, nous devrons apprendre à gérer intelligemment notre équipe, garder un œil en permanence sur les futures pépites du pilotage et de l’ingénierie, développer nos véhicules sur plusieurs saisons consécutives (châssis, aileron avant, freins, moteur…), ou encore établir les meilleures stratégies en piste, en fonction des positions de nos voitures, leur état, leur réserve de carburant, les pneus à notre disposition, l’évolution de la météo, etc.

Toutefois, nous pourrons essayer de marquer l’histoire du sport automobile dans quatre disciplines différentes dès le lancement de Motorsport Manager 2 : la Monoplace, le GT, l’Endurance et la Moto. Cet opus promet également d’intégrer de nombreuses améliorations diverses et variées en matière de gameplay, au niveau du comportement de l’IA, ainsi que sur le plan technique, afin de nous proposer l’expérience la plus riche, complète, réaliste et vivante qui soit. Par ailleurs, si nous nous attardons sur l’interface actuelle du titre, celle-ci semble grandement s’inspirer de celle présente dans les F1 Manager de Frontier Developments.

Côté contenu, notez que, à l’image de son prédécesseur, cet épisode n’embarquera aucune licence officielle. Un choix de conception entièrement assumé par les développeurs qui nous permettra de profiter d’un support complet des mods day one, nous laissant ainsi la possibilité de personnaliser notre expérience de jeu au maximum.

Autre information importante à retenir, le studio britannique a précisé utiliser l’IA générative de la façon suivante pendant la production :

« L’IA générative est utilisée pendant le développement uniquement pour créer les portraits des personnages. Elle nous a permis de créer des milliers de variantes de portraits sur trois tranches d’âge, contribuant à rendre la grande distribution de personnages plus variée, immersive et réaliste, tout en permettant aux personnages de vieillir visiblement au fil de longues carrières. Chaque portrait est créé à l’avance et vérifié par l’équipe artistique de Playsport avant d’être intégré au jeu. Rien n’est généré pendant l’exécution du jeu. Aucun autre élément graphique du jeu, y compris les véhicules, décalcomanies, logos ou vêtements, n’utilise l’IA générative. Les portraits générés par IA peuvent être désactivés dans le menu des préférences. »

Rendez-vous en 2027 pour découvrir Motorsport Manager 2 sur PC via Steam.

Ajoutez-nous à vos favoris

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de Motorsport Manager 2
Motorsport Manager 2
pc

Date de sortie : N/C

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

Sur le même thème

007 First Light reçoit aujourd’hui un DLC gratuit avec un mode New Game+ et un mode Photo

pc ps5 xbox series switch 2
007 First Light reçoit aujourd’hui un DLC gratuit avec un mode New Game+ et un mode Photo

Gears of War E-Day : Les premiers tests sont là, que vaut ce nouvel épisode selon la presse ?

pc xbox series
Gears of War E-Day : Les premiers tests sont là, que vaut ce nouvel épisode selon la presse ?

The Witcher 3 Remastered se met à jour pour corriger son éclairage ainsi que d’autres petits détails

pc ps5 xbox series ps4 xbox one switch 2
The Witcher 3 Remastered se met à jour pour corriger son éclairage ainsi que d’autres petits détails

Kena: Scars of Kosmora est repoussé en 2027, nouveaux détails sur cette suite qui aura droit à une édition physique

pc ps5
Kena: Scars of Kosmora est repoussé en 2027, nouveaux détails sur cette suite qui aura droit à une édition physique
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Football Manager 27 démarrera sa saison en novembre, directement dans le Game Pass
pc ps5 xbox series ios android
Football Manager 27 démarrera sa saison en novembre, directement dans le Game Pass
Fortnite : Cauchemars 2026 démarre aujourd’hui, à quoi s’attendre pour l’événement d’Halloween ?
pc ps5 xbox series switch ios android ps4 xbox one switch 2
Fortnite : Cauchemars 2026
EA Sports FC 27 dévoile la troisième Team Of The Week
pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one switch 2
EA Sports FC 27 dévoile la troisième Team Of The Week
Le film Helldivers est repoussé à 2028, mais il a trouvé sa tête d’affiche avec Alan Ritchson (Reacher)
pc ps5 xbox series
Le film Helldivers est repoussé à 2028, mais il a trouvé sa tête d’affiche avec Alan Ritchson (Reacher)
Massive Entertainment reprend la main sur The Division, Ghost Recon, Splinter Cell et le MOBA March of Giants
Massive Entertainment reprend la main
« Xbox n’est pas à vendre » : Asha Sharma met les points sur les i malgré la restructuration en cours
xbox series
Asha-Sharma-CEO-Xbox
PlayStation Plus : Voici les 3 jeux qui vont rejoindre l’abonnement Essential en octobre
ps5 ps4
PlayStation plus jeux logo bleu sony ps4
Pour Shuhei Yoshida, Sony et Nintendo ne doivent surtout pas se presser pour sortir de nouvelle consoles
Pour Shuhei Yoshida, Sony et Nintendo ne doivent surtout pas se presser pour sortir de nouvelle consoles
C’est terminé entre Grasshopper (Romeo is a Dead Man) et NetEase, le studio du Suda51 redevient indépendant
pc ps5 xbox series
C’est terminé entre Grasshopper (Romeo is a Dead Man) et NetEase, le studio du Suda51 redevient indépendant
Xbox : La fonctionnalité qui permet de « numériser » vos disques de jeux est maintenant disponible pour tout le monde
xbox series xbox one
Xbox : La fonctionnalité qui permet de « numériser » vos disques de jeux est maintenant disponible pour tout le monde
Steam va modifier la façon dont il met en avant les promotions, avec des pages plus personnalisées
pc
Steam va modifier la façon dont il met en avant les promotions, avec des pages plus personnalisées
La sortie du DLC de Crimson Desert est reportée, mais ce n’est que pour quelques jours
pc ps5 xbox series
La sortie du DLC de Crimson Desert est reportée, mais ce n’est que pour quelques jours
Guillermo del Toro a eu envie de réaliser un film BioShock, mais les négociations se sont très mal passées
BioShock
GTA 6 : Rockstar promet qu’il n’a fait aucun compromis sur l’échelle du jeu et sur les détails apportés
ps5 xbox series
GTA 6 : Rockstar promet qu’il n’a fait aucun compromis sur l’échelle du jeu et sur les détails apportés
Le réalisateur de Control Resonant explique pourquoi il n’y a pas de fameuse peinture jaune dans le jeu
pc ps5 xbox series
Le réalisateur de Control Resonant explique pourquoi il n’y a pas de fameuse peinture jaune dans le jeu
Little Nightmares III tente de sortir la tête de l’eau avec son nouveau DLC disponible dès maintenant
pc ps5 xbox series switch ps4 switch 2
Little Nightmares III tente de sortir la tête de l’eau avec son nouveau DLC disponible dès maintenant
Avec son remaster, The Witcher 3 établit un nouveau record de fréquentation sur Steam
pc ps5 xbox series ps4 xbox one switch 2
Avec son remaster, The Witcher 3 établit un nouveau record de fréquentation sur Steam
GTA 6 : 12 nouvelles images nous montrent différents paysages de Leonida
ps5 xbox series
GTA 6 : 12 nouvelles images nous montrent différents paysages de Leonida
GTA 6 confirme ses ouragans et détaille une météo dynamique impressionnante
ps5 xbox series
GTA 6 confirme ses ouragans et détaille une météo dynamique impressionnante
GTA 6 aura plus de 170 espèces d’animales représentées en jeu, avec la possibilité de visiter des zoos
ps5 xbox series
GTA 6 aura plus de 170 espèces d’animales représentées en jeu, avec la possibilité de visiter des zoos
Xbox dévoile son propre trophée Platine, un nouveau succès qui sera bientôt mis en place pour tous les jeux
xbox series
Xbox dévoile son propre trophée Platine, un nouveau succès qui sera bientôt mis en place pour tous les jeux
Avec son remaster, The Witcher 3 réhausse ses configurations PC, votre machine peut-elle le faire tourner ?
pc ps5 xbox series ps4 xbox one switch 2
Avec son remaster, The Witcher 3 réhausse ses configurations PC, votre machine peut-elle le faire tourner ?
Si The Elder Scrolls n’a peu eu de spin-off majeur depuis Skyrim, c’est surtout à cause de Todd Howard
pc ps5 xbox series ps4 xbox one
Si The Elder Scrolls n’a peu eu de spin-off majeur depuis Skyrim, c’est surtout à cause de Todd Howard
La licence Sonic n’a pas encore atteint son plein potentiel selon le directeur de Sonic Team
La licence Sonic n’a pas encore atteint son plein potentiel selon le directeur de Sonic Team