Motorsport Manager 2 : Le jeu de gestion d’écurie automobile de Playsport Games dévoile son premier trailer de gameplay

De la Monoplace, du GT, de l’Endurance et de la Moto au programme

Comme il y a dix ans, Playsport Games nous invitera à diriger une écurie préconfigurée ou une à créer de A à Z, dans le but de l’amener au sommet du sport automobile. Pour y arriver, nous devrons apprendre à gérer intelligemment notre équipe, garder un œil en permanence sur les futures pépites du pilotage et de l’ingénierie, développer nos véhicules sur plusieurs saisons consécutives (châssis, aileron avant, freins, moteur…), ou encore établir les meilleures stratégies en piste, en fonction des positions de nos voitures, leur état, leur réserve de carburant, les pneus à notre disposition, l’évolution de la météo, etc.

Toutefois, nous pourrons essayer de marquer l’histoire du sport automobile dans quatre disciplines différentes dès le lancement de Motorsport Manager 2 : la Monoplace, le GT, l’Endurance et la Moto. Cet opus promet également d’intégrer de nombreuses améliorations diverses et variées en matière de gameplay, au niveau du comportement de l’IA, ainsi que sur le plan technique, afin de nous proposer l’expérience la plus riche, complète, réaliste et vivante qui soit. Par ailleurs, si nous nous attardons sur l’interface actuelle du titre, celle-ci semble grandement s’inspirer de celle présente dans les F1 Manager de Frontier Developments.

Côté contenu, notez que, à l’image de son prédécesseur, cet épisode n’embarquera aucune licence officielle. Un choix de conception entièrement assumé par les développeurs qui nous permettra de profiter d’un support complet des mods day one, nous laissant ainsi la possibilité de personnaliser notre expérience de jeu au maximum.

Autre information importante à retenir, le studio britannique a précisé utiliser l’IA générative de la façon suivante pendant la production :

« L’IA générative est utilisée pendant le développement uniquement pour créer les portraits des personnages. Elle nous a permis de créer des milliers de variantes de portraits sur trois tranches d’âge, contribuant à rendre la grande distribution de personnages plus variée, immersive et réaliste, tout en permettant aux personnages de vieillir visiblement au fil de longues carrières. Chaque portrait est créé à l’avance et vérifié par l’équipe artistique de Playsport avant d’être intégré au jeu. Rien n’est généré pendant l’exécution du jeu. Aucun autre élément graphique du jeu, y compris les véhicules, décalcomanies, logos ou vêtements, n’utilise l’IA générative. Les portraits générés par IA peuvent être désactivés dans le menu des préférences. »

Rendez-vous en 2027 pour découvrir Motorsport Manager 2 sur PC via Steam.