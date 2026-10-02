Metro 2033 et Metro Last Light se mettent à jour gratuitement sur PS5 et Xbox Series
Pas peu fier de ce résultat impressionnant, Deep Silver vient aujourd’hui nous annoncer que la licence Metro de 4A Games a dépassé les 50 millions de jeux vendus. Un joli exploit qui est de bon augure pour Metro 2039, nouvel épisode qui sortira le 4 février prochain. Avant de le découvrir, on nous offre une excuse pour replonger dans les premiers jeux de la licence avec une mise à jour pour les consoles les plus récentes.
Même la version PC sera mise à jour
Mieux vaut tard que jamais. Si vous n’avez pas encore découvert Metro 2033 ou Metro Last Light dans leurs versions Redux, ce sera le moment ou jamais dès le 29 octobre sur PS5 et Xbox Series, puisque qu’une mise à jour gratuite pour les deux titres permettra d’apporter quelques améliorations technologiques. Le studio précise bien qu’il ne s’agit pas de viser un résultat proche d’un remaster, mais de proposer la prise en charge de certaines technologies, avec de meilleures animations et un rendu audio plus précis, tout en corrigeant quelques bugs au passage.
Sur PS5 Pro, le PSSR sera par exemple activé et la manette DualSense mettra en avant ses gâchettes adaptatives, au même titre que l’anti-crénelage et l’audio spatial sur Xbox Series. Les jeux seront affichés en 4K et en 60 images par seconde, avec un upscaling possible jusqu’à 120 FPS si vous disposez d’un écran compatible. L’éclairage et les ombres seront revus, ainsi que les effets de particules. Le Xbox Play Anywhere sera activé, notamment pour jouer sur la ROG Xbox Ally.
Le PC n’est pas oublié dans l’affaire, puisque le 22 octobre, une mise à jour permettra de profiter du DLSS et de l’audio spatial, en plus de quelques autres améliorations. Et tout ceci sera évidemment gratuit.