Metro 2033 et Metro Last Light se mettent à jour gratuitement sur PS5 et Xbox Series

Même la version PC sera mise à jour

Mieux vaut tard que jamais. Si vous n’avez pas encore découvert Metro 2033 ou Metro Last Light dans leurs versions Redux, ce sera le moment ou jamais dès le 29 octobre sur PS5 et Xbox Series, puisque qu’une mise à jour gratuite pour les deux titres permettra d’apporter quelques améliorations technologiques. Le studio précise bien qu’il ne s’agit pas de viser un résultat proche d’un remaster, mais de proposer la prise en charge de certaines technologies, avec de meilleures animations et un rendu audio plus précis, tout en corrigeant quelques bugs au passage.

Sur PS5 Pro, le PSSR sera par exemple activé et la manette DualSense mettra en avant ses gâchettes adaptatives, au même titre que l’anti-crénelage et l’audio spatial sur Xbox Series. Les jeux seront affichés en 4K et en 60 images par seconde, avec un upscaling possible jusqu’à 120 FPS si vous disposez d’un écran compatible. L’éclairage et les ombres seront revus, ainsi que les effets de particules. Le Xbox Play Anywhere sera activé, notamment pour jouer sur la ROG Xbox Ally.

Le PC n’est pas oublié dans l’affaire, puisque le 22 octobre, une mise à jour permettra de profiter du DLSS et de l’audio spatial, en plus de quelques autres améliorations. Et tout ceci sera évidemment gratuit.