Metro 2033 et Metro Last Light se mettent à jour gratuitement sur PS5 et Xbox Series

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Pas peu fier de ce résultat impressionnant, Deep Silver vient aujourd’hui nous annoncer que la licence Metro de 4A Games a dépassé les 50 millions de jeux vendus. Un joli exploit qui est de bon augure pour Metro 2039, nouvel épisode qui sortira le 4 février prochain. Avant de le découvrir, on nous offre une excuse pour replonger dans les premiers jeux de la licence avec une mise à jour pour les consoles les plus récentes.

Metro Redux
Metro Redux // Source : Deep Silver

Même la version PC sera mise à jour

Mieux vaut tard que jamais. Si vous n’avez pas encore découvert Metro 2033 ou Metro Last Light dans leurs versions Redux, ce sera le moment ou jamais dès le 29 octobre sur PS5 et Xbox Series, puisque qu’une mise à jour gratuite pour les deux titres permettra d’apporter quelques améliorations technologiques. Le studio précise bien qu’il ne s’agit pas de viser un résultat proche d’un remaster, mais de proposer la prise en charge de certaines technologies, avec de meilleures animations et un rendu audio plus précis, tout en corrigeant quelques bugs au passage.

Sur PS5 Pro, le PSSR sera par exemple activé et la manette DualSense mettra en avant ses gâchettes adaptatives, au même titre que l’anti-crénelage et l’audio spatial sur Xbox Series. Les jeux seront affichés en 4K et en 60 images par seconde, avec un upscaling possible jusqu’à 120 FPS si vous disposez d’un écran compatible. L’éclairage et les ombres seront revus, ainsi que les effets de particules. Le Xbox Play Anywhere sera activé, notamment pour jouer sur la ROG Xbox Ally.

Le PC n’est pas oublié dans l’affaire, puisque le 22 octobre, une mise à jour permettra de profiter du DLSS et de l’audio spatial, en plus de quelques autres améliorations. Et tout ceci sera évidemment gratuit.

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Jaquette de Metro Redux
Metro Redux
pc switch stadia ps4 xbox one

Date de sortie : 28/08/2014

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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