Kena: Scars of Kosmora est repoussé en 2027, nouveaux détails sur cette suite qui aura droit à une édition physique

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Tout le monde commençait à se douter que Kena: Scars of Kosmora ne tiendrait pas sa promesse concernant une sortie cette année. Avec le peu de semaines qui nous séparent de 2027, il était évident que le jeu allait faire l’impasse sur 2026. Encore fallait-il que ce soit acté, et c’est quelque peu en catimini qu’Ember Lab nous apprend cela via un nouvel article sur le PlayStation Blog.

Kena: Scars of Kosmora // Source : Ember Lab

Un retard qui commençait à être évident

Avant de donner quelques détails sur son prochain jeu, Ember Lab a tenu à clarifier les choses concernant la date de sortie de Kena: Scars of Kosmora. Le studio prévient que l’échelle du jeu est bien plus importante que celle du premier épisode, et par conséquent, il a besoin d’un peu plus de temps que prévu pour donner vie à cette vision. Par conséquent, Kena: Scars of Kosmora sortira en 2027, sans plus de date précise pour le moment :

« Nous avons été ravis de constater que ce nouveau titre était attendu et de lire les retours positifs de la communauté. Nous avons hâte de partager avec vous un nouvel épisode de l’histoire de Kena ! Cependant, nous souhaitons également vous proposer un jeu de qualité qui surpassera le premier opus de 2021, Bridge of Spirits, et ce à une échelle bien plus importante. Pour y parvenir, nous avons juste besoin d’un peu plus de temps. Repousser la sortie du jeu à 2027 nous permettra de développer et de peaufiner l’expérience de jeu que nous souhaitons vous proposer. En attendant, nous voulions vous en dire un peu plus sur le monde que vous aurez bientôt l’occasion d’explorer ! »

Une édition physique est bien au programme

Histoire de ne pas nous laisser sans nouvelles du jeu en lui-même, Ember Lab a aussi donné des informations sur cette suite, avec une Kena qui a encore du mal à comprendre son rôle de guide des esprits, surtout pour ce qui est de son rapport avec les vivants, de quoi détériorer sa santé mentale. Avec son ami d’enfance Orfio, elle se rendra sur l’île de Kosmora qui détient peut-être quelques éléments de réponse. Là-bas, les guides des esprits sont très proches des quatre éléments. Enfin, ils l’étaient, avant une catastrophe qui a tout changé.

Dans Scars of Kosmora, vous devrez alors visiter des temps perdus à la recherche d’un peu de sagesse, et ce sont là de vrais donjons avec des puzzles qui vous attendent. C’est aussi sur l’île que Kena se liera avec un esprit canin cristallin, qui va servir de monture tout en nous aidant à résoudre des énigmes.

Dernier détail et non des moindres : Kena: Scars of Kosmora sortira sur PS5 en édition numérique, ainsi qu’en édition physique (le PC n’aura évidemment droit qu’à l’édition numérique). Quand exactement, ça reste à voir.

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Jaquette de Kena: Scars of Kosmora
Kena: Scars of Kosmora
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Date de sortie : N/C

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

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Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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