Kena: Scars of Kosmora est repoussé en 2027, nouveaux détails sur cette suite qui aura droit à une édition physique

Un retard qui commençait à être évident

Avant de donner quelques détails sur son prochain jeu, Ember Lab a tenu à clarifier les choses concernant la date de sortie de Kena: Scars of Kosmora. Le studio prévient que l’échelle du jeu est bien plus importante que celle du premier épisode, et par conséquent, il a besoin d’un peu plus de temps que prévu pour donner vie à cette vision. Par conséquent, Kena: Scars of Kosmora sortira en 2027, sans plus de date précise pour le moment :

« Nous avons été ravis de constater que ce nouveau titre était attendu et de lire les retours positifs de la communauté. Nous avons hâte de partager avec vous un nouvel épisode de l’histoire de Kena ! Cependant, nous souhaitons également vous proposer un jeu de qualité qui surpassera le premier opus de 2021, Bridge of Spirits, et ce à une échelle bien plus importante. Pour y parvenir, nous avons juste besoin d’un peu plus de temps. Repousser la sortie du jeu à 2027 nous permettra de développer et de peaufiner l’expérience de jeu que nous souhaitons vous proposer. En attendant, nous voulions vous en dire un peu plus sur le monde que vous aurez bientôt l’occasion d’explorer ! »

Une édition physique est bien au programme

Histoire de ne pas nous laisser sans nouvelles du jeu en lui-même, Ember Lab a aussi donné des informations sur cette suite, avec une Kena qui a encore du mal à comprendre son rôle de guide des esprits, surtout pour ce qui est de son rapport avec les vivants, de quoi détériorer sa santé mentale. Avec son ami d’enfance Orfio, elle se rendra sur l’île de Kosmora qui détient peut-être quelques éléments de réponse. Là-bas, les guides des esprits sont très proches des quatre éléments. Enfin, ils l’étaient, avant une catastrophe qui a tout changé.

Dans Scars of Kosmora, vous devrez alors visiter des temps perdus à la recherche d’un peu de sagesse, et ce sont là de vrais donjons avec des puzzles qui vous attendent. C’est aussi sur l’île que Kena se liera avec un esprit canin cristallin, qui va servir de monture tout en nous aidant à résoudre des énigmes.

Dernier détail et non des moindres : Kena: Scars of Kosmora sortira sur PS5 en édition numérique, ainsi qu’en édition physique (le PC n’aura évidemment droit qu’à l’édition numérique). Quand exactement, ça reste à voir.