Football Manager 27 démarrera sa saison en novembre, directement dans le Game Pass

Le coup d’envoi est acté

SEGA et Sports Interactive ont confirmé l’existence de Football Manager 27, qui promet cette année une expérience plus intuitive que par le passé, sans pour autant tout changer. Sports Interactive nous assure que cet opus proposera une interface remaniée, qui demandera moins d’actions pour effectuer ce que vous avez en tête.

En somme, une meilleure navigation dans les menus, et vous aurez également droit à davantage de personnalisation avec des raccourcis à placer et des préférences à sélectionner. Pour le reste, on nous indique le retour d’anciennes fonctionnalités réimaginées, et tout est indiqué dans plusieurs vidéos qui entrent dans les détails et qui parleront à celles et ceux qui connaissent déjà bien la licence.

Tout ce que l’on sait avec certitude, c’est que Football Manager 27 sera disponible dès le 10 novembre prochain. Le jeu sortira sur PC (via Steam, Epic Games Store et Microsoft Store), PS5 et Xbox Series, avec une version mobile dédiée à cette plateforme, prévue sur iOS et Android via Netflix. De plus, le jeu sera immédiatement compris dans le Xbox Game Pass (PC et Ultimate on imagine) dès sa sortie.