March of Giants : Le MOBA abandonné par Amazon puis récupéré par Ubisoft débute son playtest le 7 octobre

L’attaque des géants

Ce playtest de March of Giants aura lieu du 7 au 18 octobre prochain, et on retrouvera ici pas mal de nouveautés par rapport à la première alpha fermée qui avait eu lieu l’année dernière. Vous aurez aussi accès au programme « Pionnier », qui vous donnera des récompenses en participant à des matchs en PvP, comme une médaille associée à votre pseudo ou la possibilité de recevoir un pack lié à l’accès anticipé, lorsque celui-ci sera déployé.

Pour pouvoir y participer, vous devrez vous rendre sur la page Steam du jeu afin de demander un accès (vous pouvez le faire dès maintenant). Il vous faudra également avoir Ubisoft Connect sur votre PC (même si Ubisoft va peut-être commencer à faire machine arrière sur la pratique), ainsi qu’un compte Ubisoft.

Pour rappel, March of Giants est un MOBA en 4 vs 4 dans lequel vous contrôlez des géants, eux-mêmes à la tête de bataillons. Ce sont donc de véritables armées qui s’affrontent sur le champ de bataille, même si ce sont bien les géants qui restent au cœur de la stratégie, chacun d’eux possédant des capacités uniques.