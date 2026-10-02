Le cofondateur de Warhorse (Kingdom Come Deliverance) espère que GTA 6 va permettre d’augmenter le prix de certains jeux
Take-Two a beau avoir forcé le trait partout où il pouvait – que ce soit en faisant l’impasse sur le disque pour GTA 6, en passant par Netflix pour une présentation ou en proposant une édition collector grotesque –, mais il ne s’est pas risqué à vendre le jeu bien plus cher qu’un AAA standard (sauf aux États-Unis où 80 $ est dans la fourchette très haute). Ce que regrette finalement une partie de l’industrie, qui attendait que GTA 6 fasse le premier pas dans ce sens pour pouvoir le suivre sans trop de heurts. Loupé, mais le cofondateur de Warhorse ne perd pas espoir.
Disons… non ?
Martin Klima va sans doute se faire quelques ennemis avec une telle interview chez PC Gamer. S’il avoue ne pas comprendre l’engouement qu’il peut y avoir autour de GTA 6, en déclarant qu’il n’y jouerait que contraint et forcé, il espère que le jeu va réussir à contenter ses fans. Mais il espère surtout que GTA 6 va créer un précédent qui permettra ensuite à l’industrie de réhausser un peu le prix des jeux.
Il revient sur le fait que les jeux sont de plus en plus coûteux à produire et que cette tendance n’est pas prête de s’inverser, notamment parce que le public devient aussi plus exigeant. Les studios et éditeurs se retrouveraient cependant face à un plafond de verre difficile à briser, avec une audience qui n’augmente plus autant et des marges auprès des boutiques numériques qui ne peuvent plus augmenter. C’est pour cela qu’il espère que GTA 6 permettra à certains éditeurs de revoir les prix des jeux à la hausse :
« La dernière chose qu’il nous reste, c’est d’augmenter le prix de vente. Cela aiderait énormément, mais tout le monde a peur de le faire. Espérons maintenant que GTA ouvrira la voie et nous permettra d’augmenter les tarifs. [Rockstar et Take-Two] sont les seuls qui peuvent se permettre, ou oser, d’augmenter le prix des jeux, ce qui aurait dû être fait depuis longtemps à mon avis, et qui est nécessaire à la survie de ce secteur. »
Si en Europe GTA 6 est vendu à un prix auquel on est désormais habitué, outre-Atlantique, la barre des 80 $ est plus rare (Mario Kart World avait été vendu à ce tarif). Klima espère donc qu’un alignement se fasse ici. Pas sûr que le public soit pour autant prêt à l’accepter pour n’importe quel autre jeu.