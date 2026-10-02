Le cofondateur de Warhorse (Kingdom Come Deliverance) espère que GTA 6 va permettre d’augmenter le prix de certains jeux

Disons… non ?

Martin Klima va sans doute se faire quelques ennemis avec une telle interview chez PC Gamer. S’il avoue ne pas comprendre l’engouement qu’il peut y avoir autour de GTA 6, en déclarant qu’il n’y jouerait que contraint et forcé, il espère que le jeu va réussir à contenter ses fans. Mais il espère surtout que GTA 6 va créer un précédent qui permettra ensuite à l’industrie de réhausser un peu le prix des jeux.

Il revient sur le fait que les jeux sont de plus en plus coûteux à produire et que cette tendance n’est pas prête de s’inverser, notamment parce que le public devient aussi plus exigeant. Les studios et éditeurs se retrouveraient cependant face à un plafond de verre difficile à briser, avec une audience qui n’augmente plus autant et des marges auprès des boutiques numériques qui ne peuvent plus augmenter. C’est pour cela qu’il espère que GTA 6 permettra à certains éditeurs de revoir les prix des jeux à la hausse :

« La dernière chose qu’il nous reste, c’est d’augmenter le prix de vente. Cela aiderait énormément, mais tout le monde a peur de le faire. Espérons maintenant que GTA ouvrira la voie et nous permettra d’augmenter les tarifs. [Rockstar et Take-Two] sont les seuls qui peuvent se permettre, ou oser, d’augmenter le prix des jeux, ce qui aurait dû être fait depuis longtemps à mon avis, et qui est nécessaire à la survie de ce secteur. »

Si en Europe GTA 6 est vendu à un prix auquel on est désormais habitué, outre-Atlantique, la barre des 80 $ est plus rare (Mario Kart World avait été vendu à ce tarif). Klima espère donc qu’un alignement se fasse ici. Pas sûr que le public soit pour autant prêt à l’accepter pour n’importe quel autre jeu.