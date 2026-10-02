Le cofondateur de Warhorse (Kingdom Come Deliverance) espère que GTA 6 va permettre d’augmenter le prix de certains jeux

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Take-Two a beau avoir forcé le trait partout où il pouvait – que ce soit en faisant l’impasse sur le disque pour GTA 6, en passant par Netflix pour une présentation ou en proposant une édition collector grotesque –, mais il ne s’est pas risqué à vendre le jeu bien plus cher qu’un AAA standard (sauf aux États-Unis où 80 $ est dans la fourchette très haute). Ce que regrette finalement une partie de l’industrie, qui attendait que GTA 6 fasse le premier pas dans ce sens pour pouvoir le suivre sans trop de heurts. Loupé, mais le cofondateur de Warhorse ne perd pas espoir.

GTA 6 // Source : Rockstar

Disons… non ?

Martin Klima va sans doute se faire quelques ennemis avec une telle interview chez PC Gamer. S’il avoue ne pas comprendre l’engouement qu’il peut y avoir autour de GTA 6, en déclarant qu’il n’y jouerait que contraint et forcé, il espère que le jeu va réussir à contenter ses fans. Mais il espère surtout que GTA 6 va créer un précédent qui permettra ensuite à l’industrie de réhausser un peu le prix des jeux.

Il revient sur le fait que les jeux sont de plus en plus coûteux à produire et que cette tendance n’est pas prête de s’inverser, notamment parce que le public devient aussi plus exigeant. Les studios et éditeurs se retrouveraient cependant face à un plafond de verre difficile à briser, avec une audience qui n’augmente plus autant et des marges auprès des boutiques numériques qui ne peuvent plus augmenter. C’est pour cela qu’il espère que GTA 6 permettra à certains éditeurs de revoir les prix des jeux à la hausse :

« La dernière chose qu’il nous reste, c’est d’augmenter le prix de vente. Cela aiderait énormément, mais tout le monde a peur de le faire. Espérons maintenant que GTA ouvrira la voie et nous permettra d’augmenter les tarifs. [Rockstar et Take-Two] sont les seuls qui peuvent se permettre, ou oser, d’augmenter le prix des jeux, ce qui aurait dû être fait depuis longtemps à mon avis, et qui est nécessaire à la survie de ce secteur. »

Si en Europe GTA 6 est vendu à un prix auquel on est désormais habitué, outre-Atlantique, la barre des 80 $ est plus rare (Mario Kart World avait été vendu à ce tarif). Klima espère donc qu’un alignement se fasse ici. Pas sûr que le public soit pour autant prêt à l’accepter pour n’importe quel autre jeu.

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Date de sortie : 19/11/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

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Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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