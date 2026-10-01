007 First Light reçoit aujourd’hui un DLC gratuit avec un mode New Game+ et un mode Photo

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Chose promise, chose due. IO Interactive a clairement indiqué qu’il n’avait pas encore terminé son travail sur 007 First Light, et cela ne concernait pas que son envie de voir le bout du portage Switch 2. Du contenu gratuit est également en préparation pour toutes celles et ceux qui possèdent le jeu, et on en découvre un bout aujourd’hui avec un DLC qui ne vous demandera pas un centime de plus.

007 First Light // Source : IO Interactive

Un nouveau mode de difficulté vous attend

James Bond reprend du service grâce au DLC « Extended Operations », qui ajoute une nouvelle activité en vous laissant reprendre le volant de l’Aston Martin bien équipée, surnommée Valhalla. Vous devrez participer à une vraie mission contre-la-montre en utilisant tout l’arsenal de votre bolide. Quatre variantes de la mission sont disponibles ici, à différents moments de la journée. Une autre mission dans la station balnéaire vous demandera de récupérer un code pour cambrioler un coffre avant de vous enfuir.

De plus, 007 First Light obtient également son mode Photo, pour capturer les plus beaux clichés de James lorsqu’il est sur le point de faire quelque chose de dangereux ou de taper la pose dans son plus beau costard. À moins d’aller photographier Jack, le chien-mascotte du MI6 ajouté dans ce DLC.

Enfin, notez la présence de deux nouvelles armes et de trois costumes inédits. Vous pourrez notamment en profiter via le mode New Game+, qui vient aussi d’être ajouté. Ce sera l’occasion de recommencer le jeu en mode 00, qui fait grimper le challenge d’un cran.

Pour rappel, tout cela est gratuit tout en étant disponible dès maintenant si vous possédez le jeu sur PC, PS5 et Xbox Series.

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Jaquette de 007 First Light
007 First Light
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Date de sortie : 27/05/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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