007 First Light reçoit aujourd’hui un DLC gratuit avec un mode New Game+ et un mode Photo

Un nouveau mode de difficulté vous attend

James Bond reprend du service grâce au DLC « Extended Operations », qui ajoute une nouvelle activité en vous laissant reprendre le volant de l’Aston Martin bien équipée, surnommée Valhalla. Vous devrez participer à une vraie mission contre-la-montre en utilisant tout l’arsenal de votre bolide. Quatre variantes de la mission sont disponibles ici, à différents moments de la journée. Une autre mission dans la station balnéaire vous demandera de récupérer un code pour cambrioler un coffre avant de vous enfuir.

De plus, 007 First Light obtient également son mode Photo, pour capturer les plus beaux clichés de James lorsqu’il est sur le point de faire quelque chose de dangereux ou de taper la pose dans son plus beau costard. À moins d’aller photographier Jack, le chien-mascotte du MI6 ajouté dans ce DLC.

Enfin, notez la présence de deux nouvelles armes et de trois costumes inédits. Vous pourrez notamment en profiter via le mode New Game+, qui vient aussi d’être ajouté. Ce sera l’occasion de recommencer le jeu en mode 00, qui fait grimper le challenge d’un cran.

Pour rappel, tout cela est gratuit tout en étant disponible dès maintenant si vous possédez le jeu sur PC, PS5 et Xbox Series.