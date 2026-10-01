Chez The Coalition, plusieurs employés craignent les licenciements après le lancement de Gears of War E-Day

0

Xbox a déjà licencié pas mal de monde dans ses rangs, mais il lui reste encore beaucoup de personnes à mettre à la porte. Matt Booty a récemment estimé que parmi les 3 200 licenciements annoncés pour cette année fiscale, Xbox devait encore en annoncer un quart, laissant planer une épée de damoclès au-dessus de chaque studio. La crainte est d’autant plus grande chez les Xbox Game Studios restants qui doivent tous accoucher d’un jeu dans les prochains mois, alors que leur avenir est de plus en plus flou. Et The Coalition a peur d’être la prochaine victime.

Gears of War: E-Day // Source : The Coalition

Un studio plus si intouchable

Eurogamer est allé recueillir quelques témoignages de personnes travaillant au sein de The Coalition, studio qui s’apprête à sortir Gears of War E-Day. Pour l’instant, le studio a évité les vagues de licenciements majeures, même s’il a perdu son directeur narratif Juan Vaca durant la dernière période de restructuration et aurait apparemment vu plusieurs employés être discrètement écartés ces derniers jours.

L’article précise que pendant longtemps, The Coalition s’estimait confiant étant donné qu’il était en charge d’une licence phare chez Xbox, et qu’il a toujours été vu comme un « bon élève » au sein des Xbox Game Studios. Le studio n’a rencontré aucun problème majeur avec la direction de Xbox jusqu’ici, travaillant en relative autonomie. Mais l’annonce du « Reset » a tout changé. Notamment car les studios visés jusqu’ici pouvaient aussi entrer dans la même case que The Coalition (on pense à id Software), et parce que le précédent Tango Gameworks est resté dans les mémoires, montrant que personne n’était intouchable même en cas de succès.

Depuis que les licenciements sont annoncés, et que les équipes savent que d’autres auront lieu avant la fin de l’année fiscale, l’ambiance a changé et le studio se refuse à célébrer la sortie du jeu immédiatement, préférant attendre quelques mois avant de fêter ça (le temps de savoir s’il est à l’abri). L’une des sources indique que durant ces derniers mois, du crunch a eu lieu, même si cela a été contrebalancé avec des jours de congés en plus. Avec tout cela, l’annonce du licenciement de Juan Vaca aurait été un coup de massue « très démoralisant ». De nombreux employés s’attendent maintenant à ce que Xbox annonce des licenciements après la sortie de Gears of War E-Day, voire à être transférés chez Activision.

Face je gagne, pile tu perds

Gears of war e day 03 1

Gears of War: E-Day // Source : Xbox

La crainte de licenciements s’ajoute à celle du paiement des bonus promis. Si vous ne le saviez pas, certains éditeurs/constructeurs mettent en place des bonus liés à la réception critique d’un jeu sur Metacritic. En somme, si un jeu obtient un score plus élevé que celui qui est défini, tout le monde reçoit un bonus financier. Une pratique venue d’un autre temps, mais qui semble subsister chez The Coalition et Microsoft. Le hic, c’est que pour recevoir ce bonus, il faut encore faire partie du studio au moment où le chèque est encaissé.

On ignore donc si Juan Vaca et les autres employés licenciés récemment recevront ce bonus si les objectifs sont atteints. Pour le moment, le score Metacritic de Gears of War E-Day est très haut, ce qui veut sans doute dire que le bonus sera activé, probablement fin octobre. Mais qui y aura droit, c’est une autre question. Plusieurs employés interrogés ont peur d’être licenciés juste avant le paiement de ce bonus, ce qui serait un moyen pour Microsoft d’économiser un peu d’argent. On a vu plus cynique par le passé.

On résume : si le jeu est mal reçu, c’est de mauvais augure pour le studio ; s’il est bien reçu, les équipes peuvent être licenciées pour éviter le paiement d’un bonus. Vient ensuite s’ajouter à cela la question des ventes du jeu, qui seront aussi déterminantes. Tout plein de conditions qui font régner une drôle d’ambiance chez The Coalition, qui aurait préféré fêter le lancement de son jeu avec un peu plus de sérénité.

Ajoutez-nous à vos favoris

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de Gears of War: E-Day
Gears of War: E-Day
pc xbox series

Date de sortie : 06/10/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

Sur le même thème

Gears of War E-Day : Les premiers tests sont là, que vaut ce nouvel épisode selon la presse ?

pc xbox series
Gears of War E-Day : Les premiers tests sont là, que vaut ce nouvel épisode selon la presse ?

Le directeur narratif de Gears of War: E-Day a été mis à la porte quelques jours avant le lancement du jeu

pc xbox series
Le directeur narratif de Gears of War: E-Day a été mis à la porte quelques jours avant le lancement du jeu

Opening Night Live 2026 : Le résumé complet des annonces de la cérémonie d’ouverture de la Gamescom

pc ps5 xbox series switch ios android ps4 xbox one switch 2
Opening Night Live 2026 : Le résumé complet des annonces de la cérémonie d’ouverture de la Gamescom

Gears of War: E-Day – On a joué à la campagne qui s’annonce comme un retour aux sources très prometteur

pc xbox series
Gears of War: E-Day – On a joué à la campagne qui s’annonce comme un retour aux sources très prometteur
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Nerial, le studio de Devolver derrière la série des Reigns, ferme ses portes
pc switch ios android
Nerial, le studio de Devolver derrière la série des Reigns, ferme ses portes
Motorsport Manager 2 : Le jeu de gestion d’écurie automobile de Playsport Games dévoile son premier trailer de gameplay
pc
Motorsport Manager 2 : Le jeu de gestion d’écurie automobile de Playsport Games dévoile son premier trailer de gameplay
007 First Light reçoit aujourd’hui un DLC gratuit avec un mode New Game+ et un mode Photo
pc ps5 xbox series switch 2
007 First Light reçoit aujourd’hui un DLC gratuit avec un mode New Game+ et un mode Photo
The Witcher 3 Remastered se met à jour pour corriger son éclairage ainsi que d’autres petits détails
pc ps5 xbox series ps4 xbox one switch 2
The Witcher 3 Remastered se met à jour pour corriger son éclairage ainsi que d’autres petits détails
Kena: Scars of Kosmora est repoussé en 2027, nouveaux détails sur cette suite qui aura droit à une édition physique
pc ps5
Kena: Scars of Kosmora est repoussé en 2027, nouveaux détails sur cette suite qui aura droit à une édition physique
Football Manager 27 démarrera sa saison en novembre, directement dans le Game Pass
pc ps5 xbox series ios android
Football Manager 27 démarrera sa saison en novembre, directement dans le Game Pass
Fortnite : Cauchemars 2026 démarre aujourd’hui, à quoi s’attendre pour l’événement d’Halloween ?
pc ps5 xbox series switch ios android ps4 xbox one switch 2
Fortnite : Cauchemars 2026
EA Sports FC 27 dévoile la troisième Team Of The Week
pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one switch 2
EA Sports FC 27 dévoile la troisième Team Of The Week
Le film Helldivers est repoussé à 2028, mais il a trouvé sa tête d’affiche avec Alan Ritchson (Reacher)
pc ps5 xbox series
Le film Helldivers est repoussé à 2028, mais il a trouvé sa tête d’affiche avec Alan Ritchson (Reacher)
Massive Entertainment reprend la main sur The Division, Ghost Recon, Splinter Cell et le MOBA March of Giants
Massive Entertainment reprend la main
« Xbox n’est pas à vendre » : Asha Sharma met les points sur les i malgré la restructuration en cours
xbox series
Asha-Sharma-CEO-Xbox
PlayStation Plus : Voici les 3 jeux qui vont rejoindre l’abonnement Essential en octobre
ps5 ps4
PlayStation plus jeux logo bleu sony ps4
Pour Shuhei Yoshida, Sony et Nintendo ne doivent surtout pas se presser pour sortir de nouvelle consoles
Pour Shuhei Yoshida, Sony et Nintendo ne doivent surtout pas se presser pour sortir de nouvelle consoles
C’est terminé entre Grasshopper (Romeo is a Dead Man) et NetEase, le studio du Suda51 redevient indépendant
pc ps5 xbox series
C’est terminé entre Grasshopper (Romeo is a Dead Man) et NetEase, le studio du Suda51 redevient indépendant
Xbox : La fonctionnalité qui permet de « numériser » vos disques de jeux est maintenant disponible pour tout le monde
xbox series xbox one
Xbox : La fonctionnalité qui permet de « numériser » vos disques de jeux est maintenant disponible pour tout le monde
Steam va modifier la façon dont il met en avant les promotions, avec des pages plus personnalisées
pc
Steam va modifier la façon dont il met en avant les promotions, avec des pages plus personnalisées
La sortie du DLC de Crimson Desert est reportée, mais ce n’est que pour quelques jours
pc ps5 xbox series
La sortie du DLC de Crimson Desert est reportée, mais ce n’est que pour quelques jours
Guillermo del Toro a eu envie de réaliser un film BioShock, mais les négociations se sont très mal passées
BioShock
GTA 6 : Rockstar promet qu’il n’a fait aucun compromis sur l’échelle du jeu et sur les détails apportés
ps5 xbox series
GTA 6 : Rockstar promet qu’il n’a fait aucun compromis sur l’échelle du jeu et sur les détails apportés
Le réalisateur de Control Resonant explique pourquoi il n’y a pas de fameuse peinture jaune dans le jeu
pc ps5 xbox series
Le réalisateur de Control Resonant explique pourquoi il n’y a pas de fameuse peinture jaune dans le jeu
Little Nightmares III tente de sortir la tête de l’eau avec son nouveau DLC disponible dès maintenant
pc ps5 xbox series switch ps4 switch 2
Little Nightmares III tente de sortir la tête de l’eau avec son nouveau DLC disponible dès maintenant
Avec son remaster, The Witcher 3 établit un nouveau record de fréquentation sur Steam
pc ps5 xbox series ps4 xbox one switch 2
Avec son remaster, The Witcher 3 établit un nouveau record de fréquentation sur Steam
GTA 6 : 12 nouvelles images nous montrent différents paysages de Leonida
ps5 xbox series
GTA 6 : 12 nouvelles images nous montrent différents paysages de Leonida
GTA 6 confirme ses ouragans et détaille une météo dynamique impressionnante
ps5 xbox series
GTA 6 confirme ses ouragans et détaille une météo dynamique impressionnante