Chez The Coalition, plusieurs employés craignent les licenciements après le lancement de Gears of War E-Day

Un studio plus si intouchable

Eurogamer est allé recueillir quelques témoignages de personnes travaillant au sein de The Coalition, studio qui s’apprête à sortir Gears of War E-Day. Pour l’instant, le studio a évité les vagues de licenciements majeures, même s’il a perdu son directeur narratif Juan Vaca durant la dernière période de restructuration et aurait apparemment vu plusieurs employés être discrètement écartés ces derniers jours.

L’article précise que pendant longtemps, The Coalition s’estimait confiant étant donné qu’il était en charge d’une licence phare chez Xbox, et qu’il a toujours été vu comme un « bon élève » au sein des Xbox Game Studios. Le studio n’a rencontré aucun problème majeur avec la direction de Xbox jusqu’ici, travaillant en relative autonomie. Mais l’annonce du « Reset » a tout changé. Notamment car les studios visés jusqu’ici pouvaient aussi entrer dans la même case que The Coalition (on pense à id Software), et parce que le précédent Tango Gameworks est resté dans les mémoires, montrant que personne n’était intouchable même en cas de succès.

Depuis que les licenciements sont annoncés, et que les équipes savent que d’autres auront lieu avant la fin de l’année fiscale, l’ambiance a changé et le studio se refuse à célébrer la sortie du jeu immédiatement, préférant attendre quelques mois avant de fêter ça (le temps de savoir s’il est à l’abri). L’une des sources indique que durant ces derniers mois, du crunch a eu lieu, même si cela a été contrebalancé avec des jours de congés en plus. Avec tout cela, l’annonce du licenciement de Juan Vaca aurait été un coup de massue « très démoralisant ». De nombreux employés s’attendent maintenant à ce que Xbox annonce des licenciements après la sortie de Gears of War E-Day, voire à être transférés chez Activision.

Face je gagne, pile tu perds

La crainte de licenciements s’ajoute à celle du paiement des bonus promis. Si vous ne le saviez pas, certains éditeurs/constructeurs mettent en place des bonus liés à la réception critique d’un jeu sur Metacritic. En somme, si un jeu obtient un score plus élevé que celui qui est défini, tout le monde reçoit un bonus financier. Une pratique venue d’un autre temps, mais qui semble subsister chez The Coalition et Microsoft. Le hic, c’est que pour recevoir ce bonus, il faut encore faire partie du studio au moment où le chèque est encaissé.

On ignore donc si Juan Vaca et les autres employés licenciés récemment recevront ce bonus si les objectifs sont atteints. Pour le moment, le score Metacritic de Gears of War E-Day est très haut, ce qui veut sans doute dire que le bonus sera activé, probablement fin octobre. Mais qui y aura droit, c’est une autre question. Plusieurs employés interrogés ont peur d’être licenciés juste avant le paiement de ce bonus, ce qui serait un moyen pour Microsoft d’économiser un peu d’argent. On a vu plus cynique par le passé.

On résume : si le jeu est mal reçu, c’est de mauvais augure pour le studio ; s’il est bien reçu, les équipes peuvent être licenciées pour éviter le paiement d’un bonus. Vient ensuite s’ajouter à cela la question des ventes du jeu, qui seront aussi déterminantes. Tout plein de conditions qui font régner une drôle d’ambiance chez The Coalition, qui aurait préféré fêter le lancement de son jeu avec un peu plus de sérénité.