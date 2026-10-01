Gears of War E-Day : Les premiers tests sont là, que vaut ce nouvel épisode selon la presse ?

1

Xbox joue gros avec Gears of War E-Day, qui marque le retour de Marcus Fenix au premier plan de la saga dans une préquelle nous racontant le moment de l’invasion. Pour éviter de futurs licenciements, The Coalition a besoin d’une victoire, et cela commence bien avec les premiers retours de la presse qui sont majoritairement élogieux.

Gears of War E-Day // Source : The Coalition

Des premiers retours sans les modes en ligne

Avant toute chose, il faut préciser que les tests ici présents concernent la campagne principale de ce Gears of War E-Day. Le mode Horde n’était pas accessible, ce qui explique pourquoi beaucoup de tests ne comportent pas encore de note finale, même si l’on compte déjà un score temporaire de 89 sur Metacritic, et 87 sur OpenCritic, du moins au moment où l’on écrit ces lignes.

Dans l’ensemble, le jeu est donc particulièrement bien reçu. Eurogamer parle d’un épisode qui a réussi à retrouver le feeling de la première trilogie tout en faisant évoluer correctement la formule. Les défauts restent présents, car selon GameSpot, « The Coalition ne cherche pas à réinventer la roue », ce qui peut lui jouer des tours étant donné que nous ne sommes plus en 2006 et que la concurrence a fait avancer le genre. C’est d’ailleurs ce que Gamekult souligne en tirant une comparaison avec le très bon Warhammer 40,000 : Space Marine 2, qui fait finalement de l’ombre à ce Gears of War E-Day. Malgré tout, le jeu obtient beaucoup de très bons retours, Game Informer saluant cette campagne solo, avec un gameplay très satisfaisant pour VGC.

Pour ce qui est de notre test de Gears of War E-Day, il arrive. Nous avons simplement besoin de quelques heures supplémentaires pour le peaufiner, mais il sera publié dès demain. Vous n’aurez donc pas à attendre très longtemps avant de connaître notre avis sur ce titre, mais, spoiler : il est assez enjoué.

Pour rappel, Gears of War E-Day sera disponible dès le 6 octobre prochain sur PC et Xbox Series, directement compris dans le Xbox Game Pass.

Ajoutez-nous à vos favoris

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de Gears of War: E-Day
Gears of War: E-Day
pc xbox series

Date de sortie : 06/10/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

Sur le même thème

Le directeur narratif de Gears of War: E-Day a été mis à la porte quelques jours avant le lancement du jeu

pc xbox series
Le directeur narratif de Gears of War: E-Day a été mis à la porte quelques jours avant le lancement du jeu

Opening Night Live 2026 : Le résumé complet des annonces de la cérémonie d’ouverture de la Gamescom

pc ps5 xbox series switch ios android ps4 xbox one switch 2
Opening Night Live 2026 : Le résumé complet des annonces de la cérémonie d’ouverture de la Gamescom

Gears of War: E-Day – On a joué à la campagne qui s’annonce comme un retour aux sources très prometteur

pc xbox series
Gears of War: E-Day – On a joué à la campagne qui s’annonce comme un retour aux sources très prometteur

Xbox dévoile deux manettes Gears of War: E-Day en édition limitée

pc xbox series
Xbox dévoile deux manettes Gears of War: E-Day en édition limitée
S'abonner
Me notifier des
guest
1 Commentaire
plus de votes
plus récents plus anciens

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Motorsport Manager 2 : Le jeu de gestion d’écurie automobile de Playsport Games dévoile son premier trailer de gameplay
pc
Motorsport Manager 2 : Le jeu de gestion d’écurie automobile de Playsport Games dévoile son premier trailer de gameplay
007 First Light reçoit aujourd’hui un DLC gratuit avec un mode New Game+ et un mode Photo
pc ps5 xbox series switch 2
007 First Light reçoit aujourd’hui un DLC gratuit avec un mode New Game+ et un mode Photo
The Witcher 3 Remastered se met à jour pour corriger son éclairage ainsi que d’autres petits détails
pc ps5 xbox series ps4 xbox one switch 2
The Witcher 3 Remastered se met à jour pour corriger son éclairage ainsi que d’autres petits détails
Kena: Scars of Kosmora est repoussé en 2027, nouveaux détails sur cette suite qui aura droit à une édition physique
pc ps5
Kena: Scars of Kosmora est repoussé en 2027, nouveaux détails sur cette suite qui aura droit à une édition physique
Football Manager 27 démarrera sa saison en novembre, directement dans le Game Pass
pc ps5 xbox series ios android
Football Manager 27 démarrera sa saison en novembre, directement dans le Game Pass
Fortnite : Cauchemars 2026 démarre aujourd’hui, à quoi s’attendre pour l’événement d’Halloween ?
pc ps5 xbox series switch ios android ps4 xbox one switch 2
Fortnite : Cauchemars 2026
EA Sports FC 27 dévoile la troisième Team Of The Week
pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one switch 2
EA Sports FC 27 dévoile la troisième Team Of The Week
Le film Helldivers est repoussé à 2028, mais il a trouvé sa tête d’affiche avec Alan Ritchson (Reacher)
pc ps5 xbox series
Le film Helldivers est repoussé à 2028, mais il a trouvé sa tête d’affiche avec Alan Ritchson (Reacher)
Massive Entertainment reprend la main sur The Division, Ghost Recon, Splinter Cell et le MOBA March of Giants
Massive Entertainment reprend la main
« Xbox n’est pas à vendre » : Asha Sharma met les points sur les i malgré la restructuration en cours
xbox series
Asha-Sharma-CEO-Xbox
PlayStation Plus : Voici les 3 jeux qui vont rejoindre l’abonnement Essential en octobre
ps5 ps4
PlayStation plus jeux logo bleu sony ps4
Pour Shuhei Yoshida, Sony et Nintendo ne doivent surtout pas se presser pour sortir de nouvelle consoles
Pour Shuhei Yoshida, Sony et Nintendo ne doivent surtout pas se presser pour sortir de nouvelle consoles
C’est terminé entre Grasshopper (Romeo is a Dead Man) et NetEase, le studio du Suda51 redevient indépendant
pc ps5 xbox series
C’est terminé entre Grasshopper (Romeo is a Dead Man) et NetEase, le studio du Suda51 redevient indépendant
Xbox : La fonctionnalité qui permet de « numériser » vos disques de jeux est maintenant disponible pour tout le monde
xbox series xbox one
Xbox : La fonctionnalité qui permet de « numériser » vos disques de jeux est maintenant disponible pour tout le monde
Steam va modifier la façon dont il met en avant les promotions, avec des pages plus personnalisées
pc
Steam va modifier la façon dont il met en avant les promotions, avec des pages plus personnalisées
La sortie du DLC de Crimson Desert est reportée, mais ce n’est que pour quelques jours
pc ps5 xbox series
La sortie du DLC de Crimson Desert est reportée, mais ce n’est que pour quelques jours
Guillermo del Toro a eu envie de réaliser un film BioShock, mais les négociations se sont très mal passées
BioShock
GTA 6 : Rockstar promet qu’il n’a fait aucun compromis sur l’échelle du jeu et sur les détails apportés
ps5 xbox series
GTA 6 : Rockstar promet qu’il n’a fait aucun compromis sur l’échelle du jeu et sur les détails apportés
Le réalisateur de Control Resonant explique pourquoi il n’y a pas de fameuse peinture jaune dans le jeu
pc ps5 xbox series
Le réalisateur de Control Resonant explique pourquoi il n’y a pas de fameuse peinture jaune dans le jeu
Little Nightmares III tente de sortir la tête de l’eau avec son nouveau DLC disponible dès maintenant
pc ps5 xbox series switch ps4 switch 2
Little Nightmares III tente de sortir la tête de l’eau avec son nouveau DLC disponible dès maintenant
Avec son remaster, The Witcher 3 établit un nouveau record de fréquentation sur Steam
pc ps5 xbox series ps4 xbox one switch 2
Avec son remaster, The Witcher 3 établit un nouveau record de fréquentation sur Steam
GTA 6 : 12 nouvelles images nous montrent différents paysages de Leonida
ps5 xbox series
GTA 6 : 12 nouvelles images nous montrent différents paysages de Leonida
GTA 6 confirme ses ouragans et détaille une météo dynamique impressionnante
ps5 xbox series
GTA 6 confirme ses ouragans et détaille une météo dynamique impressionnante
GTA 6 aura plus de 170 espèces d’animales représentées en jeu, avec la possibilité de visiter des zoos
ps5 xbox series
GTA 6 aura plus de 170 espèces d’animales représentées en jeu, avec la possibilité de visiter des zoos