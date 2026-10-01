Gears of War E-Day : Les premiers tests sont là, que vaut ce nouvel épisode selon la presse ?

Des premiers retours sans les modes en ligne

Avant toute chose, il faut préciser que les tests ici présents concernent la campagne principale de ce Gears of War E-Day. Le mode Horde n’était pas accessible, ce qui explique pourquoi beaucoup de tests ne comportent pas encore de note finale, même si l’on compte déjà un score temporaire de 89 sur Metacritic, et 87 sur OpenCritic, du moins au moment où l’on écrit ces lignes.

Dans l’ensemble, le jeu est donc particulièrement bien reçu. Eurogamer parle d’un épisode qui a réussi à retrouver le feeling de la première trilogie tout en faisant évoluer correctement la formule. Les défauts restent présents, car selon GameSpot, « The Coalition ne cherche pas à réinventer la roue », ce qui peut lui jouer des tours étant donné que nous ne sommes plus en 2006 et que la concurrence a fait avancer le genre. C’est d’ailleurs ce que Gamekult souligne en tirant une comparaison avec le très bon Warhammer 40,000 : Space Marine 2, qui fait finalement de l’ombre à ce Gears of War E-Day. Malgré tout, le jeu obtient beaucoup de très bons retours, Game Informer saluant cette campagne solo, avec un gameplay très satisfaisant pour VGC.

Pour ce qui est de notre test de Gears of War E-Day, il arrive. Nous avons simplement besoin de quelques heures supplémentaires pour le peaufiner, mais il sera publié dès demain. Vous n’aurez donc pas à attendre très longtemps avant de connaître notre avis sur ce titre, mais, spoiler : il est assez enjoué.

Pour rappel, Gears of War E-Day sera disponible dès le 6 octobre prochain sur PC et Xbox Series, directement compris dans le Xbox Game Pass.