The Witcher 3 Remastered se met à jour pour corriger son éclairage ainsi que d’autres petits détails

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Il y avait du monde pour fêter les retrouvailles avec Geralt. Le remaster de The Witcher 3 attire les foules, d’une part parce qu’il est gratuit, et d’autre part car les changements apportés ont l’air de donner un sacré coup de jeune au RPG. Certains détails ne font pas l’unanimité pour autant, et c’est pourquoi CD Projekt Red commence à apporter quelques correctifs.

The Witcher 3: Wild Hunt // Source : CD Projekt Red

Un premier pas dans le bon sens

Ce n’est pas une mise à jour majeure qui s’offre à nous aujourd’hui sur The Witcher 3, mais plutôt un hotfix qui a pour but de corriger rapidement quelques détails, avant, on l’espère, une update un peu plus conséquente.

Celui-ci est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series, et corrige trois éléments, dont une partie de l’éclairage. C’est là LE point qui revient souvent lorsqu’il est question du remaster, surtout sur PS5, où les couleurs semblent plus délavées que dans le jeu de base. Cette mise à jour ne corrigera pas l’ensemble du problème, mais elle promet déjà de faire quelques ajustements, tout en corrigeant l’éclairage des intérieurs, jugés trop sombres. Autre point corrigé, le DLSS qui n’était pas disponible avec le Xbox Play Anywhere sur PC. Ce problème est maintenant résolu, au même titre que divers soucis sur PC.

Dorénavant, CD Projekt Red s’engage à analyser tous les retours pour savoir sur quoi se concentrer pour les futures mises à jour. Un autre hotfix arrivera sous peu sur PC pour corriger quelques problèmes liés aux sauvegardes.

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Jaquette de The Witcher 3: Wild Hunt
The Witcher 3: Wild Hunt
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Date de sortie : 19/05/2015

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

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Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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