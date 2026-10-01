The Witcher 3 Remastered se met à jour pour corriger son éclairage ainsi que d’autres petits détails

Un premier pas dans le bon sens

Ce n’est pas une mise à jour majeure qui s’offre à nous aujourd’hui sur The Witcher 3, mais plutôt un hotfix qui a pour but de corriger rapidement quelques détails, avant, on l’espère, une update un peu plus conséquente.

Celui-ci est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series, et corrige trois éléments, dont une partie de l’éclairage. C’est là LE point qui revient souvent lorsqu’il est question du remaster, surtout sur PS5, où les couleurs semblent plus délavées que dans le jeu de base. Cette mise à jour ne corrigera pas l’ensemble du problème, mais elle promet déjà de faire quelques ajustements, tout en corrigeant l’éclairage des intérieurs, jugés trop sombres. Autre point corrigé, le DLSS qui n’était pas disponible avec le Xbox Play Anywhere sur PC. Ce problème est maintenant résolu, au même titre que divers soucis sur PC.

Dorénavant, CD Projekt Red s’engage à analyser tous les retours pour savoir sur quoi se concentrer pour les futures mises à jour. Un autre hotfix arrivera sous peu sur PC pour corriger quelques problèmes liés aux sauvegardes.