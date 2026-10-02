Devolver Digital redevient une entreprise privée et sort de la Bourse

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En se posant comme l’éditeur le plus impertinent de l’industrie, Devolver nous aurait presque fait oublier qu’il n’était pas si éloigné des concurrents qu’ils s’amusent à tourner en dérision. Au fil des années, l’entreprise a suffisamment grossi pour entrer en Bourse, ce qui allait un peu à contre-courant de toute l’image « indépendante » qu’elle veut renvoyer. C’est en tout cas de l’histoire ancienne puisque Devolver redevient maintenant une entreprise privée.

Logo de Devolver // Source : Devolver Digital

Erreur de parcours

Cinq ans après son entrée en Bourse, et après avoir revendu quelques actions à Sony ou encore à NetEase, Devolver revient à son statut précédent. Selon le site This Week in VideoGames, cela a été décidé lors d’un vote des actionnaires le 8 septembre dernier, avec 90 % d’entre eux qui estimaient qu’il était temps que Devolver redevienne une entreprise privée. Maintenant, Harry Miller, Graeme Struthers et Nigel Lowrie, qui ont fondé Devolver, possèdent à eux trois 33 % de l’entreprise.

La vraie raison derrière ce vote, c’est que « le cours de l’action de la Société ne reflète pas sa véritable valeur de marché », selon les dirigeants du groupe. Depuis son entrée en Bourse, Devolver a vu la valeur de son action chuter d’environ 90 %. La direction déclare :

« En tant qu’éditeur et développeur de jeux indépendants, l’activité de Devolver fait que les résultats financiers sont profondément liés au calendrier de sortie et à l’échelle de chaque titre. Les délais de développement peuvent être imprévisibles, et par conséquent, les résultats financiers sont susceptibles de varier considérablement d’une période de reporting à l’autre et de ne pas suivre une progression linéaire. »

En somme, un aveu qui précise que Devolver n’a rien à faire dans ce monde dès le départ. Cette privatisation a en tout cas amené Devolver à se restructurer, puisque l’on apprenait hier la fermeture de son studio Nerial (Reigns).

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Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

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Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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