Devolver Digital redevient une entreprise privée et sort de la Bourse

Erreur de parcours

Cinq ans après son entrée en Bourse, et après avoir revendu quelques actions à Sony ou encore à NetEase, Devolver revient à son statut précédent. Selon le site This Week in VideoGames, cela a été décidé lors d’un vote des actionnaires le 8 septembre dernier, avec 90 % d’entre eux qui estimaient qu’il était temps que Devolver redevienne une entreprise privée. Maintenant, Harry Miller, Graeme Struthers et Nigel Lowrie, qui ont fondé Devolver, possèdent à eux trois 33 % de l’entreprise.

La vraie raison derrière ce vote, c’est que « le cours de l’action de la Société ne reflète pas sa véritable valeur de marché », selon les dirigeants du groupe. Depuis son entrée en Bourse, Devolver a vu la valeur de son action chuter d’environ 90 %. La direction déclare :

« En tant qu’éditeur et développeur de jeux indépendants, l’activité de Devolver fait que les résultats financiers sont profondément liés au calendrier de sortie et à l’échelle de chaque titre. Les délais de développement peuvent être imprévisibles, et par conséquent, les résultats financiers sont susceptibles de varier considérablement d’une période de reporting à l’autre et de ne pas suivre une progression linéaire. »

En somme, un aveu qui précise que Devolver n’a rien à faire dans ce monde dès le départ. Cette privatisation a en tout cas amené Devolver à se restructurer, puisque l’on apprenait hier la fermeture de son studio Nerial (Reigns).